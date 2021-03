Ein Nutzer von Steam hat eine Spielzeit von fast 8000 Stunden im den Free2Play MMORPG Riders of Icarus und entschließt sich dann eine Kritik zu schreiben: Die ist vernichtend. Sie wirft den Entwickler des Online-Rollenspiels vor, zu stark auf Pay2Win zu setzen. Das habe die Balance im MMORPG und letztlich den Spielspaß zerstört.

Um dieses MMORPG geht es: Riders of Icarus ist ein Free2Play-MMORPG, das seit 2016 auf Steam ist, und auf ein aufwändiges Mount-System setzt. Es gibt hunderte von Boden- und Flug-Mounts in Riders of Icarus. MeinMMO-Autor Jürgen Horn schwärmte 2016 von der Auswahl als Mounts im Asia-MMORPG und beschrieb den Luftkampf im Spiel als „Königsdisziplin”.

Das MMORPG hatte allerdings nach 2016 eine seltsame Entwicklungs-Kurve:

Es war ein Jahr in einer Open-Beta und erreichte da in der Spitze 6000 gleichzeitige Spieler.

Riders of Icarus erschien 2017 offiziell auf Steam.

Aber es fiel in eine Art Koma. Von 2017 auf 2018 tat sich praktisch nichts in Riders of Icarus, in der Zeit verlor die meisten das Spiel völlig aus den Augen.

Die Entwicklung nahm wieder Fahrt auf, als Nexon das MMORPG 2019 abgab und der Publisher, Valofe Globals, übernahm. Aber aus dem Auge des Mainstreams und der Gaming-Presse war das Spiel da schon lange verschwunden. Nach einem guten Start fielen die Spielerzahlen ab 2018 auf unter 1000 und blieben dort. Zuletzt waren noch etwa 307 gleichzeitige Spieler in Riders of Icarus zu finden.

Die Trailer zu Riders of Icarus stellen vor allem das Mount-System als einzigartiges Merkmal heraus.

7920 Stunden in MMORPG und negative Steam-Kritik

Das ist die Steam-Kritik: Der Steam-Nutzer „GobyScout“ hat 7928,6 Stunden in „Riders of Icarus“ gesammelt. Er sagt zwar, da hänge auch einige Zeit im Launcher drin, aber er hat das MMORPG über Jahre gespielt und kann wohl als Experte im Game gesehen werden.

In seiner Kritik stellt er durchaus die guten Seiten des Spiels heraus:

es sei cool, Kreaturen zu zähmen, sie zu sammeln und zu reiten

die verschiedenen Zonen des Spiels mit verschiedenen Rüstungs-Sets fühlten sich gut an

es gebe eine große Vielzahl von Klassen mit einzigartigen Spielstilen

Aber danach kommt er zu einem langen Absatz über seine Kritik an Riders of Icarus.

Um beim „Zähmen“, dem zentralen Konzept voranzukommen, brauche man „Seals“ von den Kreaturen, die man zähmt. Doch die Entwickler begannen, Kreaturen ins Spiel zu bringen, die man für echtes Geld kaufen konnte. Das ruinierte die Balance total und machte die Kreaturen im Spiel völlig irrelevant. Keine der „normalen Kreaturen“ könne mit den Cash-Shop-Items mithalten.

Wer ab diesem Zeitpunkt das meiste Geld ausgab, dominierte den Server von da an.

Dieses übertrieben starke Gear ruinierte die Balance von Riders of Icarus auch in den Dungeons: Denn die härtesten Dungeon im Spiel waren eigentlich für größere Gruppen ausgelegt, doch mit den „Pay2Win“-Items konnten Spieler jetzt auch solo oder in kleinen Gruppen durchfegen.

Pay2Win ist kein klar definierter Begriff. Er bedeutet im Kern, dass man das Gefühl hat: Wer in einem Spiel echtes Geld ausgibt, hat Vorteile gegenüber jenen, die es kostenlos spielen. Wie groß diese Vorteile sein müssen, um als “Pay2Win” zu gelten, ist umstritten.

Der Verfasser des Reviews mit seinen 8.000 Spielstunden hatte sich lange dagegen gewehrt, ebenfalls im Cash-Shop einzukaufen, aber am Ende könne man im Spiel, ohne Geld auszugeben, nicht alles machen und wer Geld ausgibt, sei rasch an der Spitze, erklärt der Steam-Nutzer. Weil er zumindest etwas mit den anderen mithalten wollte, ließ er dann doch Geld im Cash-Shop.

Eine weitere Kritik hat er an den Klassen: Da sei die Balance kaputt. Auf hohem Niveau sehe man klar, dass einige Klassen einen starken Vorteil haben, andere werden hingegen überhaupt nicht genutzt.

Was wurde eigentlich aus dem MMORPG mit den vielen verrückten Reittieren?

Was sagen die anderen Steam-Reviews? Riders of Icarus hat „ausgeglichene Steam-Reviews“ mit 66% positiven Reviews.

Als positiv stellen viele das „Sammeln der Mounts“ heraus, das hat offenbar was von Pokémon. Kritisiert werden häufig technische Mängel des Spiels. Offenbar gab es zudem ein Problem bei dem Publisher-Wechsel. Einige negative Reviews schildern, dass der Account gelöscht wurde und man keinen Zugriff mehr auf das Spiel und seinen Account hat.

Ein Vielspieler, der zwar keine 8000 Stunden in Riders of Icarus verbracht, aber zumindest 450 Stunden, kritisiert den „Random“-Faktor und das viele Grinding im Spiel.

Pay2Win – der Fluch der Free2Play-MMORPGs

Das steckt dahinter: Riders of Icarus kann man stellvertretend für viele Free2Play-MMORPGs aus der zweiten Reihe nehmen, die abseits des Mainstreams gespielt werden.

Es besteht bei den Spielen immer die Gefahr, dass sie irgendwann in Richtung „Pay2Win“ kippen und man sich als Spieler, der schon viel Zeit investiert hat, fast gezwungen sieht, entweder Geld auszugeben oder hinten runterzufallen:

Es kann schon von Beginn an so sein, dass man ab einem bestimmten Level in eine Pay-Wall rennt und dann nach Stunden im Spiel merkt: Ich muss bezahlen, sonst ist es sinnlos, weiterzuspielen.

Oder es kann erst im Laufe der Zeit kommen, dass sich ein Spiel immer mehr in Richtung „Cash-Shop“ verschiebt und Spieler sich dann in den Cash-Shop „getrieben“ fühlen – so wie das dem Nutzer bei Riders of Icarus offenbar ging.

Das Heikle ist: Es ist von außen, sehr schwer zu beurteilen, wann das „Grinding“ eines Spiels noch fair ist und wann es so unfair wird, dass man sich gegängelt fühlt. Denn diese MMORPGs setzen darauf, dass man lange und hart für die besten Items „grinden“ muss – das wollen die Spieler auch. Das ist aber nur so lange okay, wie man mit viel Zeit-Einsatz mithalten kann.

Wenn das nicht mehr gegeben ist, kippt die Stimmung ins Negative, selbst wenn man so viel Zeit mit einem Spiel verbracht hat, wie der Verfasser der Steam-Kritik.

Wann dieser Punkt erreicht ist, kann man in vielen Fällen aber nur beurteilen, wenn man selbst tief im MMORPG drinsteckt und schon viel Zeit und Energie in das Game investiert hat:

Pay2Win – der schwarze Fleck: Warum es so selten um Cash-Shops geht