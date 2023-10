Ein starker, aber unterschätzter Shooter aus 2022 ist gerade für viele kostenlos auf dem PC

Im Kampf gegen die Geister helfen euch eure paranormalen Fähigkeiten, die ihr im Spiel ausbauen könnt. Statt typische Waffen zu benutzen, schießt ihr in diesem Shooter mit euren Händen und bedient euch an den drei Elementen Wasser, Wind und Feuer.

Darum geht es in Ghostwire Tokyo: Tokio wird von übernatürlichen Mächten heimgesucht, nachdem die Einwohner durch die Taten eines gefährlichen Okkultisten verschwunden sind. In dieser bedrohlichen Umgebung begegnen euch keine Menschen, aber Katzen, Hunde, ein bedrohlicher Nebel und verschiedene Yokai – Geisterwesen, die euch ans Leder wollen.

Das Angebot ist ausschließlich für den PC via Epic Games verfügbar und kann bis zum 2. November 2023 eingelöst werden. Nachdem ihr eure Konten verknüpft und Ghostwire Tokyo auf Amazon Prime Gaming abgeholt habt, findet ihr es in eurer Bibliothek im Epic Games Launcher und könnt es herunterladen.

So bekommt ihr Ghostwire Tokyo kostenlos: Auf Amazon Prime Gaming bekommt ihr die Vollversion des actionreichen Shooters aktuell kostenlos, wenn ihr euer Epic-Games-Konto mit eurem Prime-Konto verbindet. Ihr benötigt also eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime.

Was ist das für ein Spiel? Ghostwire Tokyo ist ein Action-Adventure mit Shooter-Anteilen, das im März 2022 durch Bethesda veröffentlicht wurde. Entwickelt wurde der Singleplayer-Titel von Tango Studios, die bereits für The Evil Within bekannt sind.

