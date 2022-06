Splitgate ist ein Fest für Old-School-Shooter Fans – Das alles wird in Season 2 noch besser

Der Shooter-Überraschungshit Splitgate startet bald in die 2. Season. Dadurch wird das Spiel noch mehr zu einem Fest für Fans klassischer Old-School-Shooter. Was alles in Splitgate steckt und was mit Season 2 noch besser wird, erfahrt ihr hier.

Was ist Splitgate? Splitgate ist ein erfolgreicher Oldschool-Shooter im Stil von klassischen Arena-Shootern wie im Multiplayer von Halo. Hinter dem Spiel steckt der Indie-Entwickler 1047 Games und das Spiel lässt sich via Steam auf dem PC, aber auch auf der PlayStation oder Xbox zocken. Zwischen den Plattformen ist Crossplay möglich.

In Splitgate ballert ihr nicht nur in den Arenen, ihr könnt auch – wie im legendären Puzzle-Spiel-Portal – überall Portale in die Spielwelt setzen. Dadurch könnt ihr euch schnell an verschiedene Orte in der Spielwelt bewegen und so unkonventionelle Taktiken und Strategien nutzen.

Außerdem reisen nicht nur Spieler durch diese Portale, ihr könnt auch durch sie hindurch ballern. Wer also einen perfekten Schuss auf einen frechen Camper setzen will, hat mit etwas Übung eine gute Gelegenheit dazu.

Splitgate bietet spaßige Action im Arena-Shooter-Style.

Warum ist das Spiel so populär? Splitgate kam bei den Shooter-Fans schon zum Beta-Start im Juli 2021 sehr gut an. Es waren zeitweise mehr Spieler am Start, als die Server bewältigen konnten.

Die große Popularität liegt unter anderem an dem schon erwähnten Old-School-Gameplay á la Unreal-Tournamanet und Halo. Anders als in vielen „modernen“ Shootern kommt es hier mehr auf fundamentale Shooter-Skills als auf möglichst schnelle Reflexe an.

Das ist gerade für Shooter-Fans der alten Garde interessant, die in den aktuellen Genre-Vertretern gegen jüngere Spieler oft im Nachteil sind. Dazu kommt noch eine vergleichsweise hohe TTK (Time To Kill). Das ist die Zeit, die es im Schnitt benötigt, einen Gegner zu töten.

Ist die Zahl hoch, verzeiht das Spiel zum einen Fehler, setzt aber auch ausgeklügelte Taktiken voraus, um einen Gegner nach dem ersten Schlagabtausch auch wirklich noch zu verfolgen und ihm den Rest zu geben.

Der Feind kann wiederum die Portale im Spiel entweder für eine Flucht nach einem missglückten ersten Aufeinandertreffen nutzen oder sie offensiv zum Verfolgen und Vernichten der Beute einsetzen.

Solche wagemutigen Stunts und andere spektakuläre Manöver sind in Splitgate möglich. Daher entwickeln Partien im Spiel eine flotte, wilde Dynamik, die in diesem Spiel einzigartig ist.

Mittlerweile steht in Splitgate die 2. Season bevor und das Spiel wird darin konsequent weiterentwickelt.

Das alles kommt in Season 2 von Splitgate

Season 2 für eilige Leser: Mit Season 2 ändert sich einiges in Splitgate. Die neue Season bringt unter anderem ein neues Matchmaking-System, verbesserte Maps, drei neue Spielmodi, einen neuen Battle Pass, Map-Creator-Updates und verschiedene Verbesserungen aus dem Bereich Quality of Life.

Season 2 erscheint schon am 2. Juni 2022 für alle Plattformen. Die Features von Season 2, welche das Spiel noch besser machen, stellen wir euch in den folgenden Absätzen im Detail vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das sind die neuen Spielmodi

Splitgate hatte schon zum Release der Beta 18 spannende Spielmodi und in Season 2 kommen nochmals 3 hinzu. Dadurch wird die Auswahl und die Abwechslung noch größer.

Juggernaut: Dieser Spielmodus macht einen Spieler zu einem sehr mächtigen Kampfkoloss. Der ist noch zäher und schwerer zu töten, als es bei Splitgate ohnehin schon üblich ist. Das bedeutet, dass ihr es mit einem wahrhaft furchterregenden Gegner zu tun bekommt.

Dafür dürfen aber auch alle anderen Spieler nach Herzenslust draufhalten. Der Juggernaut wird durch Zufall bestimmt und für jede Sekunde, die er gegen den Rest der Lobby durchhält, bekommt sein Spieler Punkte für den Sieg am Ende.

Hotzone: Shooter-Veteranen dürfte dieser Team-Spielmodus bekannt vorkommen, denn hier geht es darum, eine neutrale Zone zu erobern und dann 30 Sekunden zu halten. Nur so kann man einen Punkt für die finale Wertung über den Sieg am Ende bekommen.

Wie zu erwarten, ist der Punkt stets hart umkämpft. Dabei ist aber das Erobern des Punktes erst der Anfang. Denn 30 Sekunden können eine verdammt lange Zeit sein, wenn der Gegner mit seinen Portalen von allen Seiten auf euch eindringt und ein glorreiches Inferno entfesselt!

Lockdown: Ein weiterer Team-Spielmodus, der sich um das Erobern und Kontrollieren von Punkten auf der Map dreht. Dieses Mal müsst ihr aber nicht einen festen Punkt erobern. Vielmehr gilt es, drei Hügel zur selben Zeit zu halten. Das wiederum gibt euch einen Punkt, doch dann bewegen sich die Hügel und ihr müsst alles von vorne beginnen, um weitere Punkte für die finale Wertung zu gewinnen.

Durch die dynamischen Hügel könnt ihr nur siegen, wenn ihr eure Vorgehensweise stetig anpasst. Denn eine gerade noch sicherere Stellung muss schnell verlegt werden, wenn die relevanten Hügel an einen anderen Ort der Map transferiert werden.

So sieht das Remake der Map “Abyss” aus

Die Map “Abyss” bekommt mit Season 2 eine Generalüberholung spendiert. Die Entwickler haben die Karte von Grund auf neu hochgezogen. Dabei wurde aber großer Wert darauf gelegt, dass die Map für Splitgate-Veteranen immer noch dasselbe “Feeling” aufweist wie das Original.

Doch es gibt auch diverse Neuerungen, welche die Map insgesamt verbessern:

Die Map wirkt insgesamt glatter und organischer

Wasser fließt realistisch durch die Ebenen der Map nach unten

Beleuchtung und Texturen wurden stark verbessert

Neue, tödliche Portal-Platzierungen sind jetzt möglich, was völlig neue Taktiken und Vorgehensweisen erlaubt

Die Neuerungen im Vergleich zur alten Abyss-Map könnt ihr hier in einem Vergleichsvideo der Entwickler sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das neue Matchmaking-System

Splitgate ist nach wie vor bei seinen Spielern populär. Doch ein Kritikpunkt trübte oft die Freude: das Matchmaking.

Die Server waren dem hohen Ansturm der Spieler oft nicht gewachsen und lange Warteschlangen waren die Folge. Außerdem lief das ganze System nicht wirklich rund und setzte Spieler teilweise in Lobbys, die ihren Fähigkeiten nicht angemessen waren.

Damit ist in Season 2 Schluss, denn das Matchmaking wurde von Grund auf überarbeitet:

Das alte Backbone-System wurde durch eine moderne Version ersetzt, die bis zu einer Million gleichzeitige User verwalten kann.

Das neue System wird schneller und intelligenter. Es ist in der Lage, eure Fähigkeiten besser einzuschätzen und euch eine würdige Herausforderung zu bieten.

Ihr werdet dadurch auch auf mehr echte Spieler treffen und weniger auf KI-Bots.

Season 2 bringt ein neues Aufstiegs-System

Das alte Progression-System von Splitgate gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Stattdessen bietet das neue System sinnvollere Belohnungen während der gesamten “Karriere” eines Spielers.

Ihr erreicht bis Level 100 schneller neue Level. Sobald aber Level 100 geschafft ist, steigt ihr in die Pro-1-Stufe auf und beginnt wieder bei Level 1.

Es folgen weitere 100 Stufen und jeweils größere Belohnungen. So geht es weiter, von Pro 1 bis Pro 10. Die Abzeichen, die ihr dabei freispielt, könnt ihr stolz auf eurer Spielerkarte präsentieren.

Das ändert sich noch alles

Neben diesen dicken Änderungen in Season 2 kommen noch weitere nützliche Neuerungen:

Ein neuer Battlepass mit über 100 Items zum Freispielen

Der Map-Creator aus Season 1 bekommt zwei Neuerungen: Ihr könnt jetzt Maps jetzt in der Cloud speichern und teilen und es gibt eine neue “Insel” namens Wet Ocean.

Zahlreiche Anpassungen am UI, beispielsweise in den Menüs oder der Lobby

Season 2 wird also mehr als nur eine Gelegenheit, einen neuen Battlepass unter die Leute zu bringen. Vielmehr wird das ohnehin schon beliebte Splitgate dadurch noch mehr verbessert und nach den Wünschen der Community weiterentwickelt.