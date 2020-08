Der Aim-Assist in Call of Duty: Warzone ist ein beliebtes Streit-Thema. Nun mischt sich der Twitch-Streamer shroud ein und sagt, dass der Aim-Assist doch gar keine Rolle mehr spielt.

Das ist der Aim-Assist: In CoD Warzone können Spieler von Konsole und PC in der gleichen Lobby zocken. Damit das etwas ausgeglichen ist, haben die Konsolen-Spieler einen Aim-Assist. Sie bekommen also eine kleine Zielhilfe. Das haben die PC-Spieler nicht, denn sie können mit der Maus schneller zielen und haben so einen Vorteil.

Es ist einer der Grundsatzdiskussionen in der Warzone: Haben die Konsolen-Spieler mit dem Aim-Assist zu großen Vorteil? Wir haben euch in unserem Guide erklärt, wie man den Aim-Assist am besten nutzen kann.

Nun schaltet sich der Streamer und Shooter-Experte shroud ein, der erst vor kurzem zurück zu Twitch kam. Er sagt, dass der Aim-Assist doch gar keine Rolle spielen würde und man hier keinen klaren Vorteil hat.

Gute Balance dank schlechter Server

Das ist die Situation: Shroud ist mit Streamer-Kollege summit1g unterwegs und spielt eine Pistole. Dort sagt er, dass Pistolen und Scharfschützengewehre die einzigen Waffen in der Warzone sind, bei denen man Unterschiede zwischen PC und Konsole feststellen kann.

„Eine Pistole, wie Spieler mit einem Controller zu nutzen, ist unglaublich. Es ist so leicht auf einem Controller und es ist so hart auf einem PC“, sagt der Twitch-Streamer. Im Gegenzug gesteht er aber auch: „Auf dem PC ist das Snipen leichter.“

Alle anderen Waffen haben keine spürbaren Unterschiede, meint Shroud.

Ab Minute 2:18 redet der Streamer über den Aim-Assist.

Warum gibt es da keine Unterschiede? Der Streamer begründet es mit den Servern von CoD Warzone: „Es ist ein verdammtes CoD, es läuft auf scheiß Servern. Nichts gegen das CoD, ich verstehe, dass es sehr schwer ist, 150 Leute auf einer Karte dieser Größe zu haben.“

Er begründet seine Aussage also damit, dass die Server-Qualität hier deutlich entscheidender ist, als die kleinen Unterschiede zwischen Controller und Maus.

Wie sehen das andere Spieler? Andere Streamer und Spieler haben dazu ebenfalls Stellung bezogen. Im Mai spielte DrDisrespect mit dem Aim-Assist und stellte fest, dass es damit ja viel leichter gehen würde. Er landete sogar einen blinden Kill.

Im Juni kam das Gerücht auf, dass der Aim-Assist nun stärker und damit noch unfairer sei. Darüber beschwerten sich gleich mehrere Spieler.

Ein ehemaliger Weltmeister meldete sich zum Thema Aim-Assist ebenfalls zu Wort. Dort sagte er, dass der Aim-Assist im Mai 2020 fast komplett aus dem Spiel genommen wurde. Es scheint also so, dass Infinity Ward immer mal wieder an dem umstrittenen Feature rumschrauben würde. Es gibt auf jeden Fall Stimmen, die in beide Richtungen argumentieren.