Im Free2Play-Shooter Halo Infinite sind laut Berichten von Spielern und E-Sport-Profis schon die ersten Cheater unterwegs. Unter anderem sollen Aimbots am Werk sein, um unfaire Vorteile zu erzielen. Spieler sind jetzt besorgt, dass die Sache in Zukunft noch schlimmer werden könnte.

Was ist die Situation in Halo Infinite? Im kostenlosen Multiplayer-Modus von Halo Infinite haben Spieler erste Cheater entdeckt. So ging es beispielsweise dem Pro-Gamer CouRage, der seinen Unmut via Twitter teilte.

Schnell kamen weitere Top-Spieler, darunter die Pros Clayster und kiffdog, hervor und berichteten ebenfalls über lästige Cheater, die sie in ihren Matches geplagt hätten. Clayster fasste es folgendermaßen zusammen:

Hab gerade einen Cheater auf der FIESTA-Playlist in Halo getroffen … an Thanksgiving … einige Leute müssen echt ihr Leben in den Griff bekommen.

Halo Infinite ist beliebt wie nie zuvor, aber das gilt auch für Cheater

Wie sieht das Gecheate aus? Auf reddit hat ein Spieler außerdem einen eifrig gelesenen Beitrag (3,7K Upvotes, 1K Kommentare, Stand 27.11.2021) geteilt. Darin zeigt er Aimbot-Cheater in Aktion. Der User fragt sich, ob das nicht alles noch schlimmer bald wird, wenn schon eine gute Woche nach Start die ersten Aimbot-Cheater rumrennen.

Was sind die Reaktionen der Spieler? Die User in den Kommentaren ärgern sich freilich über die Cheater und fragen sich, warum denn jemand sich die Mühe macht, in einer einfachen Playlist ohne Rangliste zu cheaten. Und dass es noch schlimmer wäre, wenn das später in Ranglisten-Matches passiert und sich Cheater unfairer-weise an hohe Ränge kommen.

Halo Infinite ist im Multiplayer-Modus kostenlos spielbar und derzeit an der Spitze der Free2Play-Charts. Daher ist zu befürchten, dass bald noch mehr Cheater ins Spiel strömen.

Was machen die Entwickler? Bislang wurde noch nichts von Seiten der Entwickler übernommen. Allerdings ist Halo Infinite noch nicht vollständig erscheinen und es kann durchaus sein, dass die Entwickler weitere Schritte unternehmen.

Diverse Spieler fordern auch eine Anti-Cheat-Lösung mit Kernel-Treibern und Hardware-Banns, wie es Valorant schon macht und Call of Duty: Warzone bald machen will.

Außerdem hoffen Spieler, dass die Report-Funktion für mutmaßliche Cheater besser wird. Denn aktuell sei der Report-Button nicht gut zu finden und würde dann ein externes Browser-Fenster öffnen, in dem man dann die Daten des Cheaters händisch eintragen müsse. Da wünschen sich viele Spieler eine Erleichterung.

Cheater sind übrigens nicht die einzigen Dinge, die Spieler in Halo Infinite gerade aufregen. Ein Teil der Community regt sich gerade furchtbar über die deftigen Preise im Ingame-Shop auf und fragt: „Sagt mal, Spinnt ihr?“