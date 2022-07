Neues Survival-MMO macht euch zum Dinosaurier, lässt euch mit 200 Spielern um Nahrung und Partner kämpfen

Im neuen MMO Path of Titans bekämpft ihr keine Dinos, sondern werdet selbst zu einer urzeitlichen Echse. Kommende Woche startet nun die Beta zum MMO.

In Spielen wie ARK: Survival Evolved züchtet ihr große Dinos, macht sie zu euren Reittieren und bekämpft mit großen Konstrukten eure Gegner. Doch das Spiel „Path of Titans“ stellt das Prinzip auf den Kopf.

Denn anstatt Dinos zu züchten, schlüpft ihr selbst in die Rolle eines dieser Giganten und müsst euch um Nahrung und Co kümmern.

Und ihr seid damit aber nicht alleine. 200 andere Spieler haben die gleichen Interessen wie ihr, nämlich in der urzeitlichen Wildnis zu überleben. Dabei könnt ihr euch zusammenschließen oder als Einzelgänger durch die Welt reisen.

Einen ersten Eindruck von Path of Titans könnt ihr euch mit dem folgenden Video machen:

In neuem MMO werdet ihr selbst zum riesigen Dinosaurier

Was genau spielt man da? Die Entwickler haben sich zum Ziel gemacht, dass sich das Leben als Dinosaurier in ihrem Spiel besonders realistisch anfühlen soll. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Fleisch- oder Pflanzenfressern, die alle ihre eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen. Anstatt euch wie in Jurassic Park um Dinos zu kümmern, seid ihr also selbst einer von ihnen.

Die Hersteller haben auf ihrer Webseite bereits erklärt, welche Features ihr im Spiel finden könnt:

Umfangreicher Mehrspielermodus

Charakteranpassung

Quests und Ereignisse

Attribute und Fähigkeiten

Schwimmen, Tauchen und Fischen

Modding

Spannend dürfte für viele User die aktive Mod-Unterstützung der Entwickler sein. Das Team von Alderon Games will die Tools frei zur Verfügung stellen, sodass ihr euer ganz persönliches Dino-Abenteuer bauen könnt.

Hinzu kommt ein umfangreicher Support für verschiedene Plattformen. So könnt ihr euch sowohl auf eurem PC, auf der Xbox, der PS4/PS5 oder auf dem Handy um euren Dino kümmern, damit dieser nicht verhungert oder von seinen Kollegen gefressen wird.

Auch auf dem Handy soll das Spiel funktionieren.

Wann kann man das Spiel ausprobieren? Das Team von Alderon Games hat angekündigt, dass die geschlossene Beta am 27. Juli 2022 auf PlayStation, Xbox, PC und Mobilgeräten starten soll. Wer sich das Spiel im offiziellen Shop für rund 30 Euro kauft, hat dann Zugriff auf die Beta und das Spiel, sobald es offiziell erscheint.

