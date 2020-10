Last Oasis ist ein Survival-Game und spielt in einer Zeit der letzten Nomaden auf Erden. Die Erde hat aufgehört, sich zu drehen und die Sonne verbrennt deswegen...

Ob diese Spieler dann wieder zurückkommen, ist fraglich. Sollte ein größeres Update erscheinen, das wirklich umfangreiche Änderungen und Verbesserungen vornimmt, dann schauen sicher wieder einige in Last Oasis rein. Wie viele das aber sein werden, lässt sich nicht sagen.

Wie wahrscheinlich ist das? Derzeit sieht die Situation allerdings so aus, als würde Last Oasis noch die letzten verbliebenen Spieler verlieren. Die Zahl sinkt einfach immer weiter.

Doch es gab massive Probleme mit sogenannten Gankern, welche gerade Neulinge immer und wieder attackierten. Last Oasis setzt auf ein offenes PvP-System, in dem im Grunde alles erlaubt ist. Man verliert durch eine Niederlage sogar hart erarbeitete Ressourcen. Das nutzten manche Spieler aus, um anderen den Spaß zu verderben.

Woran liegt es? Last Oasis startete im April 2020 mit einem interessanten Spielkonzept. Ein Survivalgame mit einer spannenden Story, in welcher sich die Erde sich nicht mehr dreht und die Sonne alles versengt.

Wie steht es um Last Oasis? Der Peak bei den Spielerzahlen laut Steamcharts lag bei Start von Last Oasis im April 2020 bei 33.104 gleichzeitigen Spielern.

