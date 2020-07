Das MMO New World bietet nicht nur mittelalterliche Waffen, ihr kämpft sogar mit Musketen. Die Entwickler stellen euch jetzt die stärksten Varianten vor, erklären euch, wo ihr sie findet und was sie können.

Was sind das für Musketen? Mit den Musketen führt ihr Fernkampf-Angriffe aus. Reguläre Gewehre könnt ihr selbst herstellen oder finden. Doch es gibt auch besondere Exemplare. Diese haben die Entwickler nun vorgestellt. Es handelt sich dabei um die Varianten „Light in the Dark“, „Brightwood Sharpshooter“ und „Orichalum Musket“.

Das sind die besonderen Musketen in New World

Die Muskete „Light in the Dark“.

Light in the Dark

Wie kommt ihr an die Waffe? Es gibt eine seltene Chance, dass ihr sie als Loot von Gegnern unterhalb von Level 20 erhaltet.

Es gibt eine seltene Chance, dass ihr sie als Loot von Gegnern unterhalb von Level 20 erhaltet. Was bringt die Muskete? Mit dem Ignited Perk 2 ist sie im PvP und bei den Eroberungen besonders effektiv gegen schwere Rüstungen, die niedrigen Element-Schutz besitzen.

Die Muskete „Brightwood Sharpshooter“.

Brightwood Sharpshooter

Wie kommt ihr an die Waffe? In der Brightwood Siedlung erwartet euch eine Reihe von besonders fordernden PvE-Quests. Schließt ihr diese ab, erhaltet ihr die Muskete als Belohnung.

In der Brightwood Siedlung erwartet euch eine Reihe von besonders fordernden PvE-Quests. Schließt ihr diese ab, erhaltet ihr die Muskete als Belohnung. Was bringt die Muskete? Es handelt sich um eine vielseitige PvE-Waffe, die Bonus-Schaden gegen die Corrupted und verlorene Familien austeilt.

Die Muskete „Orichalum Musket“.

Orichalum Musket

Wie kommt ihr an die Waffe? Als Meister-Ingenieur ist es euch möglich, diese besondere Waffe im Crafting herzustellen.

Als Meister-Ingenieur ist es euch möglich, diese besondere Waffe im Crafting herzustellen. Was bringt die Muskete? Sie gehört zu den besten im Spiel und verursacht den höchstmöglichen Basisschaden. Darüber hinaus verfügt sie über einen Slot für einen Edelstein und drei Stärke-Perks.

So kommen die Musketen an

Das denken die Spieler über diese besonderen Waffen von New World: Auf der einen Seite gibt es ein wenig Kritik, weil das Design der Musketen nicht so interessant ausfällt. Sie sehen eben aus wie typische Musketen. Darüber hinaus unterscheiden sich die einzelnen Modelle optisch nur sehr wenig voneinander.

Cryptomoth schreibt auf Twitter: „Die sehen schon wieder alle gleich aus! Hört damit auf!“

TheRebelNugget meint: „Eine ernstgemeinte Frage: die meisten Waffenmodelle im Spiel scheinen einfach nur Reskins voneinander zu sein. Gibt es Pläne, dem Spiel weitere Waffenmodelle hinzuzufügen? Wenn bei einem MMO alle Waffen gleich aussehen, wird es zwangsläufig langweilig werden.“

Auf der anderen Seite freuen sich die Spieler aber schon über die Waffen und können es kaum erwarten, bis die Beta von New World startet.

Skooma Express schreibt auf Twitter: „Hype!!!!!!! Ich liebe es! 😀 Ich liebe dich, New World!“

Kali Gold meint: „Danke. Gebt uns immer mehr und interessantere Waffen mit großen Fähigkeitsbäumen. Beta in 22 Tagen… der Hype baut sich auf.“

Was sagt ihr zu den Musketen von New World? Gefallen sie euch?

Falls ihr es auch kaum noch erwarten könnt, endlich das MMO New World zu spielen, dann lest euch unseren Artikel „Alles zum neuen MMO New World – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay“ durch, um euch auf die Beta und den anschließenden Release vorzubereiten.