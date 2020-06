New World stellt 3 legendäre Schwerter vor, doch die sehen alle gleich aus

Amazons kommendes Sandbox-MMORPG New World hat verschiedene Waffen für euch in petto. Dieses Mal haben die Entwickler euch Infos zu den Schwerter geliefert, darunter ein paar legendäre Klingen. Doch die sind für einige Fans alle zu ähnlich.

Was sind Schwerter in New World? In Amazons kommendem MMORPG New World sind Schwerter flinke Nahkampfwaffen. Sie eigenen sich für schnelle Angriffe, aber die zugehörigen Skills haben recht hohe Cooldowns.

Was sind die Besonderheiten von Schwertern? In einem Tweet haben die Entwickler weitere Vor- und Nachteil der Schwerter aufgelistet.

Pro Optimal für wilde Nahkämpfe

Ihr könnt ein Schild dazu tragen und euch vor Fernkampf schützen Contra Keine hohe Reichweite

Lange Abklingzeiten der Skills

Derzeit ist das Schwert die einzige Waffe, mit der ihr ein Schild in der Nebenhand führen dürft. Einhändige Äxte und Prügel scheint es (noch) nicht in Amazon kommendem MMORPG zu geben.

Wenn ihr mehr zu New World wissen wollt und wie die Entwicklung dazu bisher ablief, dann lest doch unser exklusives Interview der Mein-MMO Autorin Leya Jankowski mit den Entwicklern von New World.

New World verriet uns großen Wunsch der Alpha-Spieler – Das ändert sich zum Release

Fans wollen mehr Abwechslung bei ihren legendären Klingen

Was sind die legendären Schwerter? Zusätzlich zu den regulären Eigenschaften und Infos zu den Schwertern haben die Entwickler noch weitere Bilder und Infos zu bestimmten legendären Klingen rausgehauen:

Isabella’s Chosen: Dieses Schwert bekommt ihr aus einer legendären Schwert-Quest. Es ist ideal für PvP und kombiniert „Keen“ und „Void-Schaden“.

Dieses Schwert bekommt ihr aus einer legendären Schwert-Quest. Es ist ideal für PvP und kombiniert „Keen“ und „Void-Schaden“. Orichalcum Sword: Dieses Schwert könnt ihr durch Crafting bekommen und es richtet 20% mehr Schaden gegen Gegner an, die verlangsamt, festgehalten oder debuffed sind.

Dieses Schwert könnt ihr durch Crafting bekommen und es richtet 20% mehr Schaden gegen Gegner an, die verlangsamt, festgehalten oder debuffed sind. Harbinger’s Long Sword: Dieses Schwert droppt im unteren Svikin Elite Gebiet und ist besonders stark gegen „Corrupted“ Gegner.

So reagieren die Spieler: Die legendären Schwerter sind also nicht einfach so zu bekommen und um ihre Besonderheit zu unterstreichen, haben sie jeweils coole Lichteffekte. Doch das war’s auch schon, denn Fans auf Twitter ist schnell aufgefallen, dass die Schwerter sich sonst nicht unterscheiden. Es ist quasi drei Mal das gleiche Schwert, nur mit einem Reskin und etwas anderen Effekten.





Diese drei Schwerter sind alle recht ähnlich.

Das finden einige Fans nicht sonderlich schön und während sie die Schwerter an sich gut finden, beklagen sie die mangelnde Kreativität der Entwickler beim Design der Schwerter:

Tinchisx: „Nichts gegen euch, aber die sehen alle gleich aus“.

KnightNi: „Es ist nicht gut, dass alle drei Endgame-Schwerter das exakt gleiche Modell haben und das die EINZIGE einhändige Waffe ist, die man mit einem Schild führen kann.“ […]: „Ich will nur etwas Vielfalt beim Griff oder am Knauf. Das würde schon viel ausmachen. […]

BDG_NINJACOWBOY: „Bitte gebt mir keinen Haufen generisch aussehender Waffen!“

Dylan Viveros: „Die Schwerter sind cool. Aber die verschiedenen Rüstungen und Schilde interessieren mich persönlich mehr.“

Wann kommt eigentlich New World? New World startet am 23. Juli in die Beta. Wie ihr da hineinkommt und was es da zu beachten gibt, findet ihr hier in unserem Artikel zur Beta von New World.

Dass die Schwerter alle sehr ähnlich aussehen fällt umso mehr auf, da die Rüstungen der Charaktere sehr wohl vielfältig und detailliert ausfallen. Bleibt also zu hoffen, dass die Schwerter noch etwas mehr Liebe und Kreativität erfahren. Mehr Infos zu den Rüstungen und wie das Gewicht euren Spielstil beeinflusst, findet ihr hier.