In einem neuen MMO auf Steam müsst ihr in einer überfluteten Welt überleben, indem ihr Schrott sammelt, schmuggelt und handelt

In einem neuen MMO auf Steam müsst ihr euch dem Überlebenskampf in einer postapokalyptischen Welt stellen. Diese ist jedoch fast komplett überflutet und macht euch diesen Kampf damit nicht gerade einfacher.

Was ist das für ein Spiel? Das neue MMO „Age of Water“ soll im ersten Quartal 2024 auf Steam starten und lockt mit einer postapokalyptischen, offenen Welt und spannenden Überlebenskämpfen.

Nachdem die Welt fast komplett überflutet wurde, versuchen die paar Überlebenden der Menschheit sich an diese neue Situation anzupassen. Es entstanden schwimmende Siedlungen auf dem Wasser, einzelne Menschen versuchen auf Schiffen zu überleben und Piraten machen ihnen dabei das Leben schwer.

Diese neue Welt erinnert fast an eine große Schrotthalde, denn die einzelnen Siedlungen, die Händler und die Einsiedler haben sich ihre neuen Behausungen aus dem Schrott zusammengebastelt, den sie eben noch finden konnten.

Der Trailer zur Steam-Ankündigung bietet euch schon mal erste Gameplay-Eindrücke:

Im Sommer 2022 startete Age of Water in die Beta, worüber wir für euch berichteten.

Was erwartet euch in Age of Water? Der Trailer zeigt euch bereits ein paar Features, die das Gameplay von Age of Water bestimmen werden, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen.

Deutlich wird aber schon mal, dass ihr euch im ständigen Kampf mit anderen Überlebenden befindet. Der Trailer zeigt viele Kämpfe und Schlachten auf dem Wasser oder in einigen der schwimmenden Städte.

Ihr solltet euer eigenes Schiff also immer kampfbereit halten und mit genügend Waffen ausstatten, wenn ihr am Ende nicht selbst die Ausgeplünderten sein wollt. Denn in Age of Water könnt ihr euch als Schmuggler euer Geld verdienen. Auf genau die Ware, die ihr schmuggeln sollt, könnte es aber jemand anderes abgesehen haben.

Ebenfalls zeigt der Trailer, dass ihr mit verschiedenen Händlern handeln müsst, um eure Ressourcen aufzustocken. Diese befinden sich nicht nur in den größeren Städten, sondern schwimmen auch mit ihren eigenen kleinen Läden auf dem Wasser.

Neben den Kämpfen, dem Schmuggel und Handel, könnt ihr größere Artefakte und Kisten aus dem Ozean bergen. Wie im Trailer zu sehen, befinden sich noch einige gute Schätze, wie zum Beispiel die Freiheitsstatue, irgendwo unter Wasser.

Auch eure Ressourcen, wie Schrott für eure Basis, könnt ihr auf diese Weise finden.

Was haltet ihr von Age of Water? Habt ihr bereits von dem Spiel gehört? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

An anderes Spiel auf Steam lässt euch dagegen hoch in der Luft kämpfen: Steam: Neues Survival-Spiel macht euch zum Kapitän eines Luftschiffes, so macht ihr bei der Pre-Alpha mit