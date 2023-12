Ein neues MMO auf Steam lässt euch gemeinsam seine offene Welt erforschen und Rätsel lösen

Im Februar 2024 erscheint ein neues MMO auf Steam, welches seinen Fokus auf ganz andere Dinge legt, als die meisten Spiele dieses Genres. Was ihr davon erwarten könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? Island of Insight ist ein neues MMO auf Steam, welches im Februar 2024 erscheinen soll. Aktuell hat das Spiel die offene Beta-Phase beendet.

Seinen Fokus setzt das Spiel dabei auf ganz andere Aspekte, als die meisten MMOs. Island of Insight lockt damit, dass es völlig auf Kämpfe verzichtet und euch stattdessen eine offene Welt voller Rätsel und Geheimnisse bietet.

Den neusten Trailer zum Spiel haben wir hier für euch:

Das erwartet euch: Island of Insight erinnert beim ersten Blick in den Trailer an „The Talos Principle“ und könnte auch beim genaueren Betrachten als eine MMO-Version dieses Rästel-Abenteuers bezeichnet werden.

In dieser offenen Welt erkundet ihr die verschiedenen Gebiete zu Fuß oder im Flug und findet dort an jeder Ecke neue Rätsel. Und genau darauf liegt der Fokus des Spiels: Es gilt, Rätsel zu lösen und die antiken Geheimnisse der Welt aufzudecken.

Die Rätsel wirken dabei, wie im Trailer zu sehen, ziemlich vielseitig. Auf euch warten anscheinend verschiedene Puzzles, Labyrinthe, Logikrätsel, Herausforderungen, in denen ihr verschiedene Perspektiven nutzen müsst, sowie die Suche nach versteckten Objekten. Mit einigen Puzzle-Quest könnt ihr zudem neue Gebiete freischalten.

Ein entspanntes MMO für alle, die ihre Zeit gerne in die Erkundung einer Welt stecken

Was die Entwickler euch versprechen ist, dass ihr das alles in eurem eigenen Tempo schaffen könnt. Dadurch und durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Rätsel soll Island of Insight sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Rätselspieler interessant sein.

Island of Insight scheint also genau das Richtige für alle Spieler zu sein, die ihre Zeit gerne in die Erkundung einer offenen Welt stecken. Denn es gibt keine lineare Reihenfolge, in der ihr die Rätsel lösen müsst. Ihr entscheidet, ob und wann ihr welche Herausforderung annehmt.

Wie sehr sich der MMO-Aspekt auf das Gameplay auswirkt, wird im Trailer nur kurz angerissen. Klar ist, dass ihr euch als Spieler eine gemeinsame Welt teilt und so nahtlose Interaktionen möglich sind. Wie im Trailer erwähnt, könnt ihr euch auch Tipps von anderen Spielern einholen. Ob ihr die Rätsel direkt gemeinsam lösen könnt, wird dabei aber nicht deutlich.

Was haltet ihr von dem Konzept hinter Island of Insight? Habt ihr Lust auf ein entspanntes MMO ohne Kämpfe? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

