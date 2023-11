Neues MMO verspricht ein besonderes Konzept und echte MMORPG-Elemente, zeigt in knapp 30 Sekunden, was ihr erwarten könnt

Was die kleinen Gameplay-Ausschnitte dazu auch zeigen ist, dass ihr in diesen Minen arbeiten könnt, um Materialien und Ressourcen zu sammeln. Denn auch, wenn in dem Trailer davon noch nicht viel verraten wird, verspricht das neue MMO viele beliebte Features.

Zum ersten Mal sind in einem Trailer die Charaktermodelle des Spiels zu sehen. Auch diese lassen sich ganz gut erkennen und fügen sich jedenfalls grafisch ziemlich gut in die realistisch gestaltete Welt ein.

Ihr bekommt einen wirklich guten Eindruck über die verschiedenen Gebiete, die euch in Cornucopias erwarten. Neben lebhaften Gebieten mit großen Wäldern, Flüssen und Seen erwarten euch Wüstengebiete, Gebirge, eine Großstadt und Minen.

