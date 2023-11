MMORPG möchte das Genre neu definieren – Lässt euch gleichzeitig in Fantasy, SciFi und Cyberpunk spielen

Avalon soll ein MMORPG werden, das in verschiedenen Welten spielt und gleichzeitig eine Art Metaverse darstellen soll. Die Idee ist, den Spielern möglichst viele Freiheiten zu bieten, sich selbst im Spiel zu verwirklichen. Entwickelt wird es vom ehemaligen Producer von EverQuest.

Was ist Avalon? Bisher hat das Studio vor allem eine grobe Vision des Spiels präsentiert, zusammen mit einem Trailer, der sich jetzt schon deutlich vom Genre-Standard abhebt. Im Fokus steht eine Art KI, die uns durch die Welt führt und uns die Erfüllung aller Träume verspricht.

Zu sehen sind eine Fantasy-Welt, in der die Spieler frei Häuser und sogar eine Siedlung errichten können. Später geht der Charakter dann durch ein Portal und anstelle eines Schwerts trägt er dann eine Maschinenpistole und kämpft plötzlich gegen Mechs. Die Welt wechselt ständig, von Fantasy übers Mittelalter bis zu Cyberpunk.

Im Titel des Trails heißt es: “Ein neues, visionäres MMORPG, in dem die Spieler ihre ultimative Erfahrung kreieren können.”

Spieler sollen alles kreieren können, bis hin zu eigenen Quests und einem Metaverse

Was genau macht das Spiel aus? Avalon soll eine Online-Welt werden, in der die Grenzen zwischen virtuell und real verschwimmen und in der die Spieler ihre Träume in digitale Realitäten verwandeln können.

Das Studio soll Web3 setzen, also eine dezentrale Blockchain-Technologie. Dadurch sollen die Spieler die volle Kontrolle über ihr Gameplay und ihre digitalen Assets haben.

Benutzergenerierte Inhalte sollen ebenfalls ein wichtiger Faktor sein, allerdings wird es auch traditionelle Quests und typische MMORPG-Aufgaben.

Sean Pinnock, der CEO der Firma, erklärt dazu:

Ich hatte schon immer eine klare Vision von einer grenzenlosen Online-Welt, in der die Spieler nicht nur alles erschaffen können, was sie sich erträumen, sondern diese Erfahrungen auch über mehrere miteinander verbundene Realitäten hinweg teilen können. Wir Nerds teilen den Traum von einem MMO, das die Grenzen zwischen dem Virtuellen und dem Realen verwischt. Als Jeff und ich unsere gemeinsame Vision erkannten, wussten wir, dass wir zusammenarbeiten mussten, um sie zu verwirklichen. Es ist zu schwierig für eine einzelne Person oder ein einzelnes Unternehmen, es zu erschaffen, aber wir glauben, dass wir etwas schaffen können, das das Versprechen eines Metaversums erfüllt, wenn wir unsere Community an unserer Seite haben. via Presse-Release

Entwickelt wird Avalon in der Unreal Engine 5. Neben Sean Pinnock (ehemals EA) sind auch Jeffery Butler, der ehemalige Producer von EverQuest, und einige weitere Entwickler von WoW, Call of Duty, God of War und Elden Ring mit dabei.

Wie steht es um Monetarisierung und Release? Zu diesen beiden Punkten gibt es derzeit noch keine Aussage. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zu Avalon? Sprechen euch das Konzept und der Trailer an?

