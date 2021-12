Neues MMORPG erscheint in der Unreal Engine 5, verspricht „Free2Play ohne den ganzen Müll“

Depths of Erendorn ist ein neues MMORPG für den PC, das sich seit 2016 in der Entwicklung befindet. Es wechselte erst kürzlich auf die Unreal Engine 5 und hat auch sonst einige interessante Ansätze. So gibt es rundenbasierte Kämpfe und ein Free2Play-Modell, das auf Pay2Win und sogar auf “Pay to Convenience” verzichtet.

Was ist das für ein Spiel? Depths of Erendorn wurde von klassischen Rollenspielen inspiriert und soll in einer riesigen und offenen Fantasy-Welt spielen. Dort sollt ihr euch Gefahren und vor allem zufällig generierten Dungeons stellen können.

Eine erste Besonderheit sind bereits die verschiedenen Völker, aus denen ihr wählen könnt. So gibt es:

Menschen

Waldmenschen

Elfen

Zwerge

Wasserkreaturen

Adler auf zwei Beinen

Spinnen-Menschen

Insgesamt sind 15 Charakter-Klassen geplant. Jede Klasse ist automatisch an ein Volk gebunden. Die Waldmenschen sind etwa Druiden, die Adler Astromancer und die Spinnen-Menschen Illusionisten. Insgesamt soll es “tausende von Skills” geben.

Ebenfalls besonders ist das Kampfsystem. Das MMORPG setzt auf rundenbasierte Schlachten, ähnlich wie es etwa in Atlantica Online der Fall ist. Spieler in einer Gruppe sollen gleichzeitig ihren Zug planen und dann ausführen können. Die Entwickler versprechen schnelle Runden und viel Strategie.

Was ist über den Release bekannt? Depths of Erendorn wird seit August 2016 von einem europäischen Indie-Studio umgesetzt und wurde anfangs in Unity entwickelt. Inzwischen ist das Spiel auf die Unreal Engine 5 umgezogen.

2022 soll es eine Kickstarter-Kampagne und eine erste spielbare Alpha geben. Eine Beta ist für 2023 und der Release dann für 2024 geplant.

Einen ersten Pre-Alpha-Trailer könnt ihr euch hier anschauen. Die Entwickler sagen, er enthält nur echtes Gameplay:

Fokus auf Gruppen und Dungeons im Endgame, Free2Play ohne Pay2Win

Was planen die Entwickler für das Endgame? Depths of Erendorn soll auf Competition und Gruppenspiel setzen. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf dem PvE.

Die Entwickler sprechen von tausenden von Events und von endlos vielen, zufällig generierte Dungeons, in denen ihr euch den “größten Herausforderungen” stellen sollt.

Die Rede ist dabei von Seasons und Ranglisten, in denen sich die Spieler und Gruppen platzieren können. Wie genau das aussieht, wurde jedoch nicht verraten.

Wie finanziert sich das MMORPG? Die Entwickler betonen im FAQ und auf der Webseite mehrfach, dass sie auf “Free2Play without the Trash” setzen. Für sie bedeutet das:

Kein Pay2Win

Keine Booster

Keine Convenience-Items – dazu zählen etwa zusätzliche Bank- oder Inventarplätze

Stattdessen soll der Shop kosmetische Skins und “Options” bieten. Diese “Options” sollen aber keinen Einfluss auf das Gameplay haben.

So sehen das Interface und die Kampfphase in Depths of Erendorn aus.

Lob für “frischen Wind” im Genre

Wie kommt das Spiel an? Unter dem Trailer und unter dem Video vom YouTuber KiraTV werden vor allem die abwechslungsreichen Völker und das Kampfsystem gelobt. Die rundenbasierten Kämpfe werden als “frischer Wind für das Genre” bezeichnet und einige freuen sich darauf, weil sie mit Action-Kämpfen einfach überfordert sind.

Allerdings werfen einige ein, dass für ein rundenbasiertes RPG ein Koop-Modus ausgereicht hätte und sie dafür kein komplettes MMORPG brauchen. Auch die Grafik bekommt Kritik und wird als “generisches Unreal Engine-Spiel” bezeichnet.

Als Antwort auf die Kritik an der Grafik werfen jedoch einige Nutzer ein, dass es noch 3 Jahre bis zum Release dauert und sich bis dahin viel ändern kann.

Was sagt ihr zu den bisherigen Konzepten von Depths of Erendorn? Sprechen euch die verschiedenen Völker und das Kampfsystem an? Oder wartet ihr lieber auf ein klassisches MMORPG mit aktiven Kämpfen?

