Palia kommt zu Steam – das MMORPG ehemaliger Blizzard-Entwickler will für gute Stimmung sorgen

Das MMORPG Palia kommt schon ab März zu Steam. Dann könnt ihr das selbsternannte „Cozy-MMO“ auch auf Valves Plattform spielen, und euch via Crossplay mit Spielern anderer Plattformen verbinden.

Was ist das für ein Spiel? Palia ist ein MMORPG, das ganz bewusst einen anderen Weg einschlägt als andere Genre-Vertreter. Hier werden keine Raids und Bosse angegangen, sondern in erster Linie entspannt. Das Spiel stammt vom Studio Singularity 6, das aus ehemaligen Entwicklern von Blizzard und Riot besteht.

Ihr neues Spiel Palia erinnert ein wenig an Animal Crossing, bloß als MMORPG. Es stellt diverse Aufgaben, die in klassischen MMORPGs eher Nebensache sind, in den Mittelpunkt. Also die Pflege eures Hauses, das ihr neben anderen NPCs und vor allem Spielern bewohnt. Konkret gibt es folgende Aufgaben:

Holzfällerei

Bergbau

Angeln

Kochen

Die Jagd auf Wildtiere

Die Herstellung eigener Möbel

Gardening – also der eigene Anbau von Nahrung im Garten

Insektenfangen – ein Minispiel

Umrahmt wird das gemütliche Gameplay von einer eher zweckmäßigen Geschichte. Darin geht es um uns Menschen, die in die Welt von Palia kommen. Diese Welt war einst von einem legendären Volk bewohnt – davon fehlt jetzt aber jede Spur. An seiner Stelle bauen wir uns jetzt also ein neues Zuhause auf, pflegen Freundschaften zu den Nachbarn, und schieben eine ruhige Kugel.

Palia startet bald schon auf Steam

Wo kann man Palia spielen? Palia befindet sich aktuell noch in der Beta. Das Spiel ist seit vergangenem Oktober auf dem PC via Epic Games Store, sowie dem hauseigenen Launcher des Entwicklers Singularity 6 spielbar. Außerdem ist es auch schon seit Dezember auf der Switch erhältlich. In allen Fällen ist Palia kostenlos spielbar – und das soll auch so bleiben.

Wer auf einen Steam-Release gehofft hat, kann sich schon mal auf den 25. März freuen. Da wird Palia auf Steam starten. In einer Pressemitteilung (via massivelyop.com) verkündeten die Entwickler zudem, dass Crossplay mit den anderen Plattformen bzw. Launchern möglich sein wird. Ihr könnt also mit euren Freunden spielen, die auf der Switch oder einem anderen PC-Launcher unterwegs sind.

Durch die plattformübergreifende Verfügbarkeit des Spiels können Palia-Anhänger ihre Lieblingsaktivitäten gemeinsam genießen, wie zum Beispiel jagen, angeln, ihr Zuhause gestalten und Quests auf die bequemste Art und Weise unternehmen, vom PC bis zur Couch. Singularity 6 via massivelyop.com

Zum Status des Spiels wird in der Pressemitteilung nicht gesagt, es ist also davon auszugehen, dass das Spiel auf Steam als Early Access gelistet wird, und sich dementsprechend noch weiter in Entwicklung befindet.

Spieler, die mit der Steam-Version innerhalb des ersten Monats ins Spiel einsteigen, erhalten ingame ein „Frogbert-Plüschtier“. Ja, richtig gelesen.

Der seltsame Frosch wird laut den Entwicklern größer, je nachdem wie viele Spieler Palia auf ihre Steam-Wunschliste setzen. Alle 100.000 Spieler wächst er, bis zu einem Limit von 500.000. Ein ungewöhnlicher Anreiz, das Spiel zu spielen, aber auch irgendwie passend zum andersartigen Konzept von Palia.

Wem der Gaming-Alltag ansonsten manchmal zu stressig wird, und Lust auf gute Laune hat, kann Palia also ab dem 25. März auf Steam kostenlos ausprobieren. Noch mehr Informationen zum Spiel findet ihr auf MeinMMO.