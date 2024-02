Steam: Neues Survival-Spiel auf Steam ist eine große Hoffnung für Fans des Genres, lädt jetzt zur dritten Beta ein

Once Human ist das Sandbox-Survival-Spiel auf Steam, welches Fans des Genres kurz nach dem Debakel um The Day Before neue Hoffnung machte. Jetzt laden sie zur nächsten closed Beta und viele Spieler hoffen wieder einen Platz zu ergattern.

Was ist das für ein Spiel? Once Human ist ein neues Survival-Sandbox-Spiel auf Steam, welches mit einer skurrilen Welt punkten will und sich nach dem Debakel um The Day Before zu einer großen Hoffnung für Fans des Genres entwickelte.

Gemeinsam mit anderen Mitspielern versucht ihr in Once Human in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Dabei stellt ihr euch PvE-Kämpfen, aber auch PvP-Kämpfen gegen andere Gruppen von Überlebenden. Viele Features sollen Once Human zu einem interessanten und gutem Survival-Spiel machen.

Wann erscheint es? Angekündigt ist der Release von Once Human für das dritte Quartal von 2024. Bis dahin ist jetzt aber erst einmal die dritte closed Beta ab dem 28. März geplant. Im Trailer seht ihr, was euch in Once Human erwartet:

Was erwartet euch in der Beta? Einige Informationen zu der closed Beta haben die Entwickler bereits bekannt gegeben. So wird es diesmal ein Gebiet geben, welches die Sandbox-Features in den Fokus stellt. Spieler sollen also die Möglichkeit bekommen ihren eigenen privaten Bereich zu erbauen.

Ebenfalls sollen Spieler in der Beta verschiedene Jahreszeiten erleben können. Weitere Information über den Inhalt der Beta werden die Entwickler vermutlich in den nächsten Monaten bekannt geben.

Wer kann mitmachen? Auf die Frage, wer an der dritten closed Beta Teilnehmen kann, gab es auf Discord allerdings bereits eine genaue Ankündigung.

Wer mitmachen will, muss schnell sein

So verspricht die Ankündigung, dass alle Spieler, die bereits an der früheren Beta teilgenommen haben, auch diesmal einen Zugang bekommen. Habt ihr als neue Spieler Interesse am dritten Beta-Test teilzunehmen, solltet ihr allerdings den Discord-Server im Blick behalten.

Lediglich 150.000 Downloads des Beta-Launchers werden kurz vor Start zur Verfügung stehen. Dabei heißt es dann schnell sein, denn wenn dieses Limit erreicht ist, wird es keine weiteren Zugänge geben.

Dazu kommt, dass die Ausmaße dieser closed Beta sogar noch ein bisschen größer als zuvor sind. Diesmal werden Spieler die Möglichkeit bekommen, auf europäischen Servern zu spielen, welche deutschen und französischen Support bieten. Dies soll ebenfalls für Spieler auf mobilen Geräten gelten.

