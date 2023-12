Ein neuer Survival-Koop auf Steam lässt euch einen Planeten erkunden, der ständig von Katastrophen zerstört wird

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was erwartet euch in StarRupture? Viel zeigt euch der Trailer nicht, da er lediglich dazu dienen sollte, den offiziellen Namen des Spiels bekanntzugeben. Trotzdem bekommt ihr einen kleinen Einblick in die Welt, die euch in dem neuen Koop-Spiel erwarten wird.

Zuvor war StarRupture unter dem Namen „Chimera“ in der Entwicklung. Der neue Titel soll sich jedoch auf den zentralen Stern beziehen, welcher für die extremen Konditionen in der geschaffenen Welt des Spiels verantwortlich sein soll.

Was ist das für ein Spiel? StarRupture ist ein neues Spiel von Creepy Jar, die bereits für ihren Survival-Titel Green Hell bekannt sind. In einem neuen Trailer präsentieren die Entwickler jetzt den offiziellen Namen des Spiels, unter welchem es dann auch erscheinen soll.

