Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, das ein patriotisches Geheimnis in sich birgt

In Helldivers 2 gibt es nur wenig Platz für kosmetische Ausrüstung. Je mehr Kampfeinsätze ein Helldiver erlebt hat, desto dreckiger wird er. Entsprechend selten und besonders zugleich sind auch die Umhänge. Nun soll es davon wieder einen neuen geben.

Was ist das für ein Umhang? Der zweite Geburtstag von Helldivers 2 war am 8. Februar 2026 und die Entwickler verschenken zu diesem Anlass jetzt einen neuen Umhang. Das Cape trägt den Namen „Eye of Liberty“ (zu Deutsch: Auge der Freiheit) und hat als Symbol einen goldenen Totenschädel aufgedruckt, hinter dem sich sogar ein Geheimnis versteckt.

Ein Geheimnis für zwei Spieler

Was ist das für ein Geheimnis? Wem der Aufdruck des Totenschädels bekannt vorkommt, der hat Recht. Ein fast identisches Muster, bloß spiegelverkehrt, gab es bereits zum ersten Geburtstag von Helldivers 2. Der Umhang damals trug den Namen „Eye of Freedom“ (zu Deutsch: ebenfalls „Auge der Freiheit“) und zeigte einen silbernen Totenschädel.

Wer sich jedoch mit einem Freund zusammenschließt und beide Capes nebeneinander bringt, formt einen vollständigen Schädel aus den zwei Hälften. Denkbar ist dabei auch, dass die Entwickler für diesen Fall noch ein Easter Egg, wie eine bestimmte Voiceline, einbauen, doch ob das so ist, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Wie die zwei Umhänge nebeneinander aussehen könnten, hat User LordSky2040 auf Reddit schon mal gezeigt:

Wie bekommt man den Skin? Obwohl das neue Cape für alle Spieler kostenlos erhältlich ist, gibt es eine Voraussetzung, um das kosmetische Item freizuschalten. Da es sich um ein Geburtstagsgeschenk handelt, müssen die Spieler sich zwischen dem 1. und dem 28. Februar 2026 in Helldivers 2 eingeloggt haben.

Ist das erledigt, soll man laut der Erklärung der Entwickler auf X.com den Umhang am 2. März erhalten. Eine Uhrzeit, wann das Cape eintrifft, ist bislang nicht bekannt. Auch unbekannt ist, ob Einloggen, wie in dem Post der Entwickler genannt, wirklich ausreicht oder ob man nicht zumindest eine einfache Mission spielen muss, um den Umhang zu erreichen.

Obwohl die Spieler sich über das neue Cape sicher freuen werden, ist die Ähnlichkeit zum Umhang des Vorjahres auch nicht sehr kreativ, was darauf hoffen lässt, dass es zumindest eine besondere Voiceline beim Aufeinandertreffen der beiden Umhänge geben wird.