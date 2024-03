Betrüger verkauften falsche Versionen von Palworld und Helldivers 2 auf Steam – Darauf müsst ihr achten

Robin Hood - Sherwood Builders ist ein Rollenspiel, das euch in der Rolle des legendären Helden ein Dorf in den Wäldern um Nottingham bauen lässt.

Escape from Tarkov ist nicht über Steam, sondern nur über den eigenen Launcher des Entwicklerstudios Battlestate Games verfügbar: Wie kann ich Escape from Tarkov spielen und wo kann ich es kaufen?

Auch im Fall von Escape from Tarkov hat Steam innerhalb kürzester Zeit reagiert, doch auch hier wurde der Name des echten Entwicklers auf der gefälschten Steam-Seite angegeben.

Außerdem ist bei den gefälschten Versionen von Helldivers 2 und Palworld der 4. November 2023 als Release-Datum angegeben. Das richtige Helldivers 2 erschien jedoch am 8. Februar 2024, das echte Palworld am 19. Januar 2024.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So wurde beispielsweise die Steam-Seite eines Spiels namens „Stolen Mushrooms“ zu „Palworld“ umbenannt und als Publisher „Pocketpair“ angegeben. Als Preis gaben die Betrüger 49,99 US-Dollar an, wobei dieser auf 2,49 US-Dollar „reduziert“ war.

Was sind das für gefälschte Versionen? Sowohl von Helldivers 2 als auch von Palworld gab es auf Steam gefälschte Versionen. Die Betrüger gestalteten Steam-Seiten mit den Bildern, Texten und Videos der originalen Spiele, gaben sich sogar die entsprechenden Namen der Publisher und Entwickler und boten ihre Titel dann für einen reduzierten Preis an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to