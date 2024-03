10. Jubiläum von Hearthstone schenkt euch in WoW zwei Mounts und Haustier – So bekommt ihr sie

In WoW ist gestern, am 11. März 2024, die Party zum 10. Jubiläum von Hearthstone gestartet. Mit am Start: coole Belohnungen, aber auch einige Probleme und verwirrte Spieler. Wir verraten euch, wie ihr euch den Feurigen Pegasus und die anderen Goodies sichern könnt.

Worum geht’s bei der Jubiläums-Party in WoW? Hearthstone feiert seinen 10. Geburtstag. Und da das digitale Kartenspiel und World of Warcraft beide aus dem Hause Blizzard kommen, nutzen die Entwickler den Meilenstein für ein Cross-Promo-Event, bei dem ihr euch einige nette Ingame-Belohnungen sichern könnt.

Besonders einfach lässt sich das Reittier Feuriger Pegasus für euren Stall in World of Warcraft freischalten. Einfach vom 11. März bis 14. Mai 2024 in Hearthstone einloggen, fertig! Nur wenn ihr das Kartenspiel noch nie gezockt habt, müsst ihr zumindest das kurze Tutorial abschließen, um euch das Mount zu verdienen. Hearthstone ist kostenlos.

Loggt in Hearthstone ein und sichert euch so den Feurigen Pegasus.

Welche Belohnungen gibt es noch? In den Hauptstädten Valdrakken (auf der Spitze der Säule in der Smaragd-Enklave), Sturmwind (beim Hafen) und Orgrimmar (vor dem Eingang, in Durotar) finden vom 11. bis 18. März 2024 besondere Hearthstone-Turniere statt, an denen ihr teilnehmen könnt.

Einmal pro Stunde taucht an diesen Orten zudem Wurbelflitz auf, der Portale beschwört. Aus denen strömen dann Diener, die ihr zurückschlagen sollt. Auf die Art könnt ihr euch mit etwas Glück Karten für euer Deck und die folgenden Belohnungen verdienen:

Reittier: Kompassrose

Haustier: Sarge

Reisetasche des Sammlers mit 36 Plätzen

Wappenrock der Taverne

Hearthstone: Herdstein

Transmog: Renos Glückshut

Transmog: Gürtel des Tavernenbesuchers

Weitere Belohnungen winken über Erfolge:

Spielzeug: Hearthstone-Spieltisch (erhaltet ihr, wenn ihr zehn unterschiedliche Karten besitzt – Erfolg: Hearthstone-Anfänger)

Erfolg: Hearthstone-Kartensammlung (erhaltet ihr, wenn ihr alle 21 Karten besitzt)

Was muss ich sonst wissen? Wenn ihr in WoW einloggt, solltet ihr im Briefkasten eine Einladung für die Party finden. Das Schriftstück führt euch zu Zeremonienmeisterin Ferala in Valdrakken, die euch mit der Quest „Spielt Hearthstone“ und einem Starterpaket an Karten versorgt.

So sieht das “Reittier” Kompassrose aus.

Diese Aufgabe sorgte anfangs für lange Wartezeiten, weil immer nur zwei Spieler an einem Tisch gegeneinander antreten können. Was viele Azeroth-Helden nämlich übersehen hatten: Ihr könnt auch einfach in der Nähe eines Tisches stehen und im Inventar den Gegenstand „Wilde Hearthstone-Karte“ aktivieren, um eine Partie zu starten und so die Quest abzuschließen.

Tipp: Ein Zwielichtiger Händler in Valdrakken (Koordinaten 61/59) verkauft euch für 20 Silber ein Paket mit fünf wilden Hearthstone-Karten.

Was gab es noch für Probleme? Die regelmäßig spawnenden Truppen von Wurbelflitz sorgten in gleich mehrfacher Hinsicht für Ärger. Zum einen kam es zu teils heftigen Server-Problemen, inklusive der Rollbacks einiger Realms, durch die Charaktere auf einen früheren Stand zurückgesetzt wurden.

Zum anderen tauchten die Portale in Sturmwind zeitweise in deutlich höherer Zahl auf, wodurch einige Allianz-Spieler schneller an die eben aufgelisteten Belohnungen gekommen sind. Laut WoWhead wurde der Bug mittlerweile gefixt.

