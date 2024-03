WoW hat am Mittwoch 8 Stunden Wartung, ändert fast alle Klassen – Community tobt

Die Entwickler von World of Warcraft haben für den kommenden ID-Wechsel umfassende Klassenänderungen und eine lange Wartungsphase angekündigt. Einige Spieler kritisieren die mangelhafte Kommunikation. Andere spekulieren, dass Update 10.2.6 bald kommen könnte.

Was haben die Blizzard-Entwickler genau angekündigt? Am Mittwoch, 13. März 2024, stehen von 3:00 Uhr bis 11:00 Uhr Wartungsarbeiten für die Server von World of Warcraft an.

Außerdem verriet Community Manager Kaivax im WoW-Forum, dass mit dem ID-Wechsel umfassende Änderungen für fast alle Klassen auf den Liveservern von Dragonflight landen werden.

Die übersetzte Zusammenfassung der Klassenänderungen findet ihr weiter unten.

Warum ärgern sich einige WoW-Fans? Unter dem Ankündigungs-Post von Blizzard finden sich mittlerweile mehr als 290 Posts, in denen Spieler die Klassenänderungen im Speziellen sowie die Kommunikationspolitik der Entwickler im Allgemeinen kritisieren.

Die Kritik am Kommunikations-Problem ist keineswegs neu. Vor einigen Tagen erst fragte Cyrios aus dem Community Council im WoW-Forum, warum das kleine Classic-Team mit Blick auf Ankündigungen, Antworten auf Spielerfragen und Einblicke in Design-Entscheidungen einen so viel besseren Job macht als die Dragonflight-Verantwortlichen. Andere Ratsmitglieder bestärkten die Kritik.

Warum eine so lange Wartungsphase? Ein Beispiel für die mangelhafte Kommunikation des großen WoW-Teams betrifft die anstehende Wartung. Heutzutage ist es eigentlich nicht mehr notwendig, die Server derart viele Stunden offline zu nehmen, um ein paar Klassenänderungen zu implementieren.

Mangels offizieller Begründung bleibt den Spielern jedoch nur die Flucht in Geduld und Spekulationen. Auf WowHead diskutieren einige Fans, ob Blizzard in dieser Woche überraschend WoW-Patch 10.2.6 veröffentlichen wird. Alternativ könnten die Entwickler mit der Wartung auch einen Release in der kommenden Woche vorbereiten.

WoW-Patch 10.2.6 ist nur ein kurzer Halt vor The War Within – hier noch einmal der Cinematic-Trailer der kommenden Erweiterung:

Alle Buffs und Nerfs vom 13. März 2024

Wie versprochen findet ihr hier die übersetzte Zusammenfassung der kommenden Klassenänderungen:

Wiederherstellung-Druide : Verjüngung-Heilung wird um 12 Prozent erhöht. Wirkt sich nicht auf PvP-Kämpfe aus.

: Verjüngung-Heilung wird um 12 Prozent erhöht. Wirkt sich nicht auf PvP-Kämpfe aus. Bewahrung-Rufer : Die Gesamtheilung des Klons von Zeit der Not wird um 100 Prozent erhöht. Die Heilung des Klons durch Lebende Flamme wird um 16 Prozent erhöht. Die Flamme des Lebensspenders heilt für 40/80 Prozent des verursachten Schadens (vorher 35/70 Prozent). Angeborene Widerstandsfähigkeit verringert zudem den erlittenen magischen Schaden um 4/8 Prozent (vorher 2/4 Prozent). Auf den Traum eingestimmt erhöht wiederum die zugefügte und erhaltene Heilung um 3/6 Prozent (vorher 2/4 Prozent).

: Die Gesamtheilung des Klons von Zeit der Not wird um 100 Prozent erhöht. Die Heilung des Klons durch Lebende Flamme wird um 16 Prozent erhöht. Die Flamme des Lebensspenders heilt für 40/80 Prozent des verursachten Schadens (vorher 35/70 Prozent). Angeborene Widerstandsfähigkeit verringert zudem den erlittenen magischen Schaden um 4/8 Prozent (vorher 2/4 Prozent). Auf den Traum eingestimmt erhöht wiederum die zugefügte und erhaltene Heilung um 3/6 Prozent (vorher 2/4 Prozent). Treffsicherheit- und Überleben-Jäger : Der gesamte von euch und euren Begleitern verursachte Schaden wird um 3 Prozent erhöht.

: Der gesamte von euch und euren Begleitern verursachte Schaden wird um 3 Prozent erhöht. Frost-Magier : Der Schaden von Hagel, Wasserblitz und Wasserstrahl wird um je 25 Prozent erhöht. Der Schaden von Frostblitz’ wird um 10 Prozent erhöht, der Schaden von Eislanze um 5 Prozent.

: Der Schaden von Hagel, Wasserblitz und Wasserstrahl wird um je 25 Prozent erhöht. Der Schaden von Frostblitz’ wird um 10 Prozent erhöht, der Schaden von Eislanze um 5 Prozent. Nebelwirker-Mönch : Alle Heilung wird um 6 Prozent verringert. Wirkt sich nicht auf PvP-Kämpfe aus. Als Ausgleich wird die Heilung (und der Schaden) von Sheiluns Gabe, Schadensumleitung sowie Jadefeuerstampfen um je 6 Prozent erhöht.

: Alle Heilung wird um 6 Prozent verringert. Wirkt sich nicht auf PvP-Kämpfe aus. Als Ausgleich wird die Heilung (und der Schaden) von Sheiluns Gabe, Schadensumleitung sowie Jadefeuerstampfen um je 6 Prozent erhöht. Täuschung-Schurke : Schaden von Ausweiden wird um 6 Prozent verringert. Wirkt sich nicht auf PvP-Kämpfe aus.

: Schaden von Ausweiden wird um 6 Prozent verringert. Wirkt sich nicht auf PvP-Kämpfe aus. Elementar-Schamane : Aller Schaden wird um 3 Prozent erhöht. Wirkt sich nicht auf PvP-Kämpfe aus.

: Aller Schaden wird um 3 Prozent erhöht. Wirkt sich nicht auf PvP-Kämpfe aus. PvP – Allgemein : Es wird ein Problem behoben, durch das Schutz des Lichts, Seelenbrand: Blutsauger, der Sperreffekt von Eisige Füße, Meister der Elemente und Zorn des Elune anfällig für gegnerische Säuberungseffekte waren.

: Es wird ein Problem behoben, durch das Schutz des Lichts, Seelenbrand: Blutsauger, der Sperreffekt von Eisige Füße, Meister der Elemente und Zorn des Elune anfällig für gegnerische Säuberungseffekte waren. Verwüstung-Dämonenjäger im PvP : Die Verringerung des körperlichen Schadens durch Dämonenbalg beträgt 3 Prozent (vorher 5 Prozent). Narben des Leidens gewährt euch 2 Prozent mehr Vielseitigkeit (vorher 4 Prozent). Wissen der Illidari und Verbissenheit der Illidaro gewähren euch einen Bonus von drei Prozent für Magieschadensreduktion beziehungsweise Gesundheit (vorher 5 Prozent). Der Schadensbonus von Essenzbruch für Chaosstoß/Klingentanz wird auf 40 Prozent verringert (vorher 50 Prozent). Es wird zu guter Letzt ein Problem behoben, das verhinderte, dass die 50-prozentige PvP-Reduzierung für Gleve werfen durch das Set Brutalität des schreienden Fackelteufels angewendet wurde.

: Die Verringerung des körperlichen Schadens durch Dämonenbalg beträgt 3 Prozent (vorher 5 Prozent). Narben des Leidens gewährt euch 2 Prozent mehr Vielseitigkeit (vorher 4 Prozent). Wissen der Illidari und Verbissenheit der Illidaro gewähren euch einen Bonus von drei Prozent für Magieschadensreduktion beziehungsweise Gesundheit (vorher 5 Prozent). Der Schadensbonus von Essenzbruch für Chaosstoß/Klingentanz wird auf 40 Prozent verringert (vorher 50 Prozent). Es wird zu guter Letzt ein Problem behoben, das verhinderte, dass die 50-prozentige PvP-Reduzierung für Gleve werfen durch das Set Brutalität des schreienden Fackelteufels angewendet wurde. Druide im PvP : Adaptiver Schwarm kann nicht mehr während der Vorbereitung auf Arenen oder Schlachtfelder gewirkt werden. Es wird weiterhin ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Schwächungszauber von Geschärfte Instinkte zu Beginn eines PvP-Matches nicht aufgehoben wurde.

: Adaptiver Schwarm kann nicht mehr während der Vorbereitung auf Arenen oder Schlachtfelder gewirkt werden. Es wird weiterhin ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Schwächungszauber von Geschärfte Instinkte zu Beginn eines PvP-Matches nicht aufgehoben wurde. Wildheit-Druide im PvP : Rasende Regeneration wird für Wildheit- und Gleichgewicht-Druiden im PvP-Kampf nicht mehr um 37,5 Prozent reduziert. Wilde Einstimmung wird nicht mehr aktiviert, wenn Wirbelsturm auf ein immunes Ziel gewirkt wird.

: Rasende Regeneration wird für Wildheit- und Gleichgewicht-Druiden im PvP-Kampf nicht mehr um 37,5 Prozent reduziert. Wilde Einstimmung wird nicht mehr aktiviert, wenn Wirbelsturm auf ein immunes Ziel gewirkt wird. Wiederherstellung-Druide im PvP : Ein Problem wird behoben, das dazu führte, dass Wiederaufforstungsstapel in PvP-Instanzen über den Startraum hinaus bestehen blieben. Ein weiteres Problem wird gefixt, das dazu führte, dass Reaktives Harz auf den Wiederherstellung-Druiden angewendet wurde, wenn “Heilung über Zeit”-Effekte nach einem Zauberdiebstahl gebannt wurden.

: Ein Problem wird behoben, das dazu führte, dass Wiederaufforstungsstapel in PvP-Instanzen über den Startraum hinaus bestehen blieben. Ein weiteres Problem wird gefixt, das dazu führte, dass Reaktives Harz auf den Wiederherstellung-Druiden angewendet wurde, wenn “Heilung über Zeit”-Effekte nach einem Zauberdiebstahl gebannt wurden. Tierherrschaft-Jäger : Der Schaden von Tödlicher Schuss wird im PvP um 25 Prozent erhöht (vorher 10 Prozent).

: Der Schaden von Tödlicher Schuss wird im PvP um 25 Prozent erhöht (vorher 10 Prozent). Überleben-Jäger : Der Schaden von Raptorstoß und Mungobiss wird im PvP um je 5 Prozent erhöht (vorher 11 Prozent reduziert).

: Der Schaden von Raptorstoß und Mungobiss wird im PvP um je 5 Prozent erhöht (vorher 11 Prozent reduziert). Magier im PvP : Feuerring verursacht jetzt 6 Sekunden lang 18 Prozent der Gesundheit des Ziels (vorher 24 Prozent).

: Feuerring verursacht jetzt 6 Sekunden lang 18 Prozent der Gesundheit des Ziels (vorher 24 Prozent). Arkan-Magier : Prismatische Barriere verringert jetzt im PvP-Kampf den erlittenen Magieschaden um 10 Prozent (vorher 15 Prozent) und reduziert die Dauer eingehender magischer Effekte um 15 Prozent (vorher 25 Prozent).

: Prismatische Barriere verringert jetzt im PvP-Kampf den erlittenen Magieschaden um 10 Prozent (vorher 15 Prozent) und reduziert die Dauer eingehender magischer Effekte um 15 Prozent (vorher 25 Prozent). Feuer-Magier : Fieberhafte Zauberformel erhöht jetzt den Schaden Kritischer Treffer im PvP-Kampf um je 1 Prozent (vorher 2 Prozent) pro Stapel. Der Schaden von Feuerball wird im PvP-Kampf um 35 Prozent erhöht (vorher 18 Prozent), der Schaden von Versengen um 300 Prozent (vorher 200 Prozent), der Schaden von Feuerschlag um 8 Prozent verringert (vorher 14 Prozent) und der Schaden von Lebende Bombe um 800 Prozent erhöht (vorher 440 Prozent).

: Fieberhafte Zauberformel erhöht jetzt den Schaden Kritischer Treffer im PvP-Kampf um je 1 Prozent (vorher 2 Prozent) pro Stapel. Der Schaden von Feuerball wird im PvP-Kampf um 35 Prozent erhöht (vorher 18 Prozent), der Schaden von Versengen um 300 Prozent (vorher 200 Prozent), der Schaden von Feuerschlag um 8 Prozent verringert (vorher 14 Prozent) und der Schaden von Lebende Bombe um 800 Prozent erhöht (vorher 440 Prozent). Nebelwirker-Mönch : Die Heilung von Beleben wird im PvP-Kampf um 10 Prozent verringert (vorher 20 Prozent), die Heilung von Stärkende Nebel um 12 Prozent erhöht und die Heilung von Beruhigender Nebel (auch durch die Jadeschlangenstatue) um 15 Prozent erhöht.

: Die Heilung von Beleben wird im PvP-Kampf um 10 Prozent verringert (vorher 20 Prozent), die Heilung von Stärkende Nebel um 12 Prozent erhöht und die Heilung von Beruhigender Nebel (auch durch die Jadeschlangenstatue) um 15 Prozent erhöht. Heilig-Paladin im PvP : Der Schaden von Denunzierung wird um 70 Prozent erhöht und der Schaden von Richturteil um 50 Prozent. Die Absorption von Großes Richturteil wird zudem um 30 Prozent erhöht.

: Der Schaden von Denunzierung wird um 70 Prozent erhöht und der Schaden von Richturteil um 50 Prozent. Die Absorption von Großes Richturteil wird zudem um 30 Prozent erhöht. Disziplin-Priester im PvP : Der Schaden von Heilige Pein wird um 25 Prozent erhöht, die Heilung von Abbitte um 8 Prozent.

: Der Schaden von Heilige Pein wird um 25 Prozent erhöht, die Heilung von Abbitte um 8 Prozent. Gesetzlosigkeit-Schurke im PvP : Die Effektivität von Schweben wie ein Schmetterling ist um 50 Prozent verringert. Die Schadensreduzierung von Präzisionsschuss beträgt 3 Prozent (vorher 5 Prozent). Das von Stück vom Kuchen gewährte Tempo wird auf 10 Prozent (vorher 15 Prozent) und die Dauer auf 10 Sekunden (vorher 12 Sekunden) verringert.

: Die Effektivität von Schweben wie ein Schmetterling ist um 50 Prozent verringert. Die Schadensreduzierung von Präzisionsschuss beträgt 3 Prozent (vorher 5 Prozent). Das von Stück vom Kuchen gewährte Tempo wird auf 10 Prozent (vorher 15 Prozent) und die Dauer auf 10 Sekunden (vorher 12 Sekunden) verringert. Verstärkung-Schamane im PvP : Die Heilung durch Heilende Woge wird um 25 Prozent erhöht.

: Die Heilung durch Heilende Woge wird um 25 Prozent erhöht. Hexenmeister im PvP : Seelenbrand: Dämonischer Zirkel hält 4 Sekunden an (vorher 6 Sekunden) und erhöht das Bewegungstempo um 30 Prozent (vorher 50 Prozent).

: Seelenbrand: Dämonischer Zirkel hält 4 Sekunden an (vorher 6 Sekunden) und erhöht das Bewegungstempo um 30 Prozent (vorher 50 Prozent). Zerstörung-Hexenmeister im PvP : Der Schaden von Flammenriss, der durch den Bonus des 4-teiligen Sets aus Amirdrassil verursacht wird, ist um 30 Prozent reduziert.

: Der Schaden von Flammenriss, der durch den Bonus des 4-teiligen Sets aus Amirdrassil verursacht wird, ist um 30 Prozent reduziert. Krieger im PvP : Die Schadensschwelle von Ohrenbetäubendes Gebrüll wird um 100 Prozent erhöht (vorher 200 Prozent).

: Die Schadensschwelle von Ohrenbetäubendes Gebrüll wird um 100 Prozent erhöht (vorher 200 Prozent). Waffen-Krieger im PvP : Der Schaden von Hinrichten wird um 25 Prozent erhöht (vorher 15 Prozent).

: Der Schaden von Hinrichten wird um 25 Prozent erhöht (vorher 15 Prozent). Furor-Krieger im PvP: Der Schaden von Hinrichten wird um 65 Prozent erhöht (vorher 50 Prozent).

Wie bewertet ihr die kommenden Klassenänderungen von WoW: Dragonflight sowie die aktuelle Kommunikationspolitik von Blizzard? Mehr Infos zu den kommenden Inhalten für WoW findet ihr hier: WoW zeigt Roadmap für 2024 – The War Within schon im Sommer, geheimer Patch 10.2.6 kommt