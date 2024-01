Für die nächste Saison in World of Warcraft haben die Entwickler sich etwas Besonderes ausgedacht. Ihr müsst schnell handeln, wenn ihr tolle Tier-Sets wollt.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Ausrüstungsgegenstände. Während die meisten ihren „Best in Slot“-Items nachjagen, gibt es jedoch für jede Klasse immer ein Set, das besonders lohnenswert ist – das jeweils aktuelle Tier-Set. Das kommt mit ganz speziellen Boni, die eurem Charakter nochmal ein paar Prozent mehr Leistung gewähren.

Eigentlich gibt es in jeder Saison ein neues Tier-Set, doch für die letzte Saison von Dragonflight hat sich Blizzard etwas Besonderes überlegt: Ihr könnt wählen, welchen Bonus ihr gerne hättet.

Was ist die Idee für Saison 4? In Saison 4 werden alle Inhalte aus Dragonflight noch einmal relevant. Das heißt, alle Raids der Erweiterung und auch die Dungeons kehren noch einmal zurück. Das grundsätzliche Konzept ist bereits aus Shadowlands bekannt. Damals war das eine Notlösung, um die Wartezeit bis zur nächsten Erweiterung zu überbrücken.

Das Konzept kam aber so gut an, dass Blizzard dies auf absehbare Zeit für alle Erweiterungen nutzen und ausbauen möchte.

Daher sollt ihr in der Lage sein, schon im Vorfeld Details zur letzten Saison von Dragonflight bestimmen zu können. Und das heißt: Ihr könnt wählen, welches Tier-Set euch besonders gefallen hat und mit welchen Tier-Set-Boni ihr in Saison 4 durchstarten wollt.

Die schönsten Tier-Sets kommen zurück – wenn ihr dafür abstimmt.

Wie funktioniert das? In einer Umfrage von im WoW-Forum könnt ihr für jede Klasse und Spezialisierung abstimmen, welchen Tier-Set-Bonus ihr gerne hättet.

Ihr könnt dabei aus allen Tier-Set-Boni von Dragonflight wählen, also den Sets aus dem Gewölbe der Inkarnationen, Aberrus oder Amirdrassil.

Für jede Spezialisierung könnt ihr für einen eigenen Set-Bonus abstimmen.

Ein Beispiel: Die Abstimmung könnte dafür sorgen, dass Dämonenjäger in Saison 4 ein Set bekommen, das optisch dem Set aus Saison 2 entspricht (Aberrus). Trägt ein Rachsucht-Dämonenjäger das Set, kann er den Bonus aus Saison 1 haben (Gewölbe der Inkarnationen). Wechselt er auf die Verwüstung-Spezialisierung, bekommt er den Set-Bonus aus Saison 3 (Amirdrassil).

Diese Kombinationsmöglichkeiten gelten für alle Klassen und Spezialisierungen. Stellt also sicher, dass ihr abstimmt, damit ihr in den nächsten Monaten eure Klasse genau so spielen könnt, wie ihr das gerne hättet.

Aber wehe, ihr stimmt für das aktuelle Set des Schattenpriesters.

Bleiben die Boni exakt so, wie bekannt? Nein, es wird einige Veränderungen an den Werten geben. Da die Kraft der Charaktere zwischen Saison 1 und Saison 3 gestiegen ist, würden auch die Werte der Tier-Set-Boni leicht angepasst. Grundsätzlich sollen alle Boni also auf „einer Stufe“ liegen. Wenn ihr also etwa für den Bonus aus Saison 1 stimmt, dann wird der in Saison 4 so angepasst, dass er ungefähr gleichwertig mit den Boni modernerer Sets ist.

Dadurch soll sichergestellt sein, dass ihr frei wählen könnt und einfach entscheidet, welche Boni euch spielerisch am meisten Spaß gemacht haben.

Wann beginnt Saison 4? Ein Release-Datum für Saison 4 gibt es noch nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die finale Saison von Dragonflight ein wenig kürzer ausfällt und daher wohl ungefähr erst im April oder Mai beginnen wird. Sobald es konkrete Informationen zum Start gibt, erfahrt ihr das natürlich auf MeinMMO.

Was haltet ihr von dieser Idee? Eine coole Möglichkeit, um Saison 4 noch ein bisschen mehr den Spielerwünschen anzupassen? Oder ist das etwas ideenlos und langweilig?