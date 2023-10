WoW: Dragonflight ist schon vorbei – Patch 10.2 wird wohl das letzte große Update

Ein Hinweis auf dem PTR von World of Warcraft legt nahe, dass Dragonflight mit Patch 10.2 bereits zu Ende ist – zumindest was große Updates anbelangt.

In World of Warcraft warten gerade die meisten Spieler ungeduldig auf den nächsten großen Patch 10.2: Wächter des Traums. Dort wird die Story von Dragonflight weitergeführt und es kommt endlich zum großen Showdown mit Fyrakk, der Inkarnation des Feuers. Gleichzeitig freuen sich Nachtelfen darauf, dass sie wohl endlich eine neue Heimat erhalten, wenn der Weltenbaum vor dem Angriff bewahrt werden kann.

Doch ein Gegenstand auf dem PTR scheint nun zu bestätigen, was viele bereits befürchtet haben: Patch 10.2 dürfte der letzte große Patch von Dragonflight sein.

Was wurde gefunden? Die Kollegen von wowhead haben auf dem PTR von Patch 10.2 einen neuen Gegenstand gefunden, die „Dreambound Augment Rune“. Das ist ein wiederverwendbarer Gegenstand, der bei Benutzung die primären Attribute (Beweglichkeit, Intelligenz und Stärke) für eine Stunde um 87 erhöht. Die Rune hat einen Kaufpreis von 100.000 Gold – doppelt so teuer wie noch zu Shadowlands.

Die neue Rune gibt’s in Patch 10.2 – für 100.000 Gold.

Warum bedeutet das Item das Ende von Dragonflight? Wenn man auf die letzten Erweiterungen von World of Warcraft schaut, dann ist so eine dauerhafte Rune immer nur im letzten großen Content-Patch eingeführt worden. Das war in Korthia (Shadowlands) der Fall, aber auch beim Schwarzen Imperium (Battle for Azeroth) und Argus (Legion).

Wenn sich Blizzard an die vorherigen Pläne hält, dann ist Patch 10.2 der letzte große Patch von Dragonflight – also das letzte neue Gebiet und auch der letzte neue Raid.

Beachtet bei all dem dennoch, dass das nicht garantiert ist. Auch wenn Blizzard in der Vergangenheit diese Rune erst zum letzten Raid-Tier gebracht hat, könnte es dieses Mal anders sein. Wenn man allerdings auf die Vergangenheit der letzten Erweiterungen schaut, dann ist das schon ein deutlicher Hinweis, dass Amirdrassil der letzte Raid wird und wir danach bereits auf die nächste Erweiterung schielen können.

Kommt nach Patch 10.2 noch mehr? Ja. Zumindest die Story soll noch etwas fortgesetzt werden. Daher kann man wohl davon ausgehen, dass noch 10.2.3 oder 10.2.5 erscheinen wird, die zumindest neue Quests und vielleicht das eine oder andere Cinematic mit sich bringen.

Wie es in World of Warcraft weitergeht, erfahren wir übrigens schon in wenigen Wochen. Denn auf der BlizzCon 2023 soll es „ganz viel zu Warcraft“ geben.