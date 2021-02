Das heißeste Gerücht vor der BlizzCon 2021: 60€-Spiel wird Free2Play

Die alljährliche Messe von Videospiel-Riese Blizzard, die BlizzCon 2021, startet nächste Woche. Vor dem Start der Messe zeichnet sich eine Nachricht ab: Der Online-Shooter Overwatch (2016) könnte nach 5 Jahren zu einem Free2Play-Titel werden. Blizzard würde den Shooter dann praktisch kostenlos verschenken. Dafür sprechen Aussagen vom Boss von Activision Blizzard, Bobby Kotick, und die allgemeine Lage des Spiels.

Das könnte die Nachricht werden: Blizzard könnte auf der Eröffnungs-Rede der BlizzCon 2021 ankündigen, den Online-Shooter Overwatch künftig kostenlos anzubieten und das auf allen Plattformen – also PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Wann erfahren wir, ob das so kommt? Am Freitag, den 19.2., irgendwann nach 23:00 Uhr. Dann startet die „BlizzConline.“

Wenn die Free2Play-Ankündigung zu Overwatch kommt, dann wahrscheinlich in der Rede zur Eröffnungszeremonie.

Was kostet Overwatch im Moment? Aktuell ist der Titel auf PC, PS4 und Xbox One schon stark reduziert und kostet in der Legendary Edition um die 20€. Das Spiel ist um 67% vergünstigt auf PS4 und Xbox One und um 50% reduziert auf dem PC.

Das Angebot, Overwatch für 20€ zu kaufen, endet im PlayStation Store und Microsoft Store passenderweise genau vor der BlizzCon.

Im PlayStation Store gibt es Overwatch grade für 19,79€ – eigentlich kostet das Spiel 59,99€. Das Angebot endet einen Tag vor dem Start der BlizzCon.

Eigentlich kostet der Online-Shooter aber bis zu 60€ für die Konsolen. Bei Nintendo auf der Switch zahlt man für die Legendary Edition von Overwatch immer noch knapp 40€, wobei das Spiel über Händler wie MediaMarkt auch für 20€ rausgeht.

Die „Legendary Edition“ von Overwatch bietet im Vergleich zur Standard-Edition einige Skins zusätzlich und enthält kosmetische Gegenstände für andere Spiele von Blizzard: etwa einen Mini-Affen für WoW oder Flügel für Diablo 3.

„Community über Business-Modell vergrößern“

Das spricht dafür, dass Overwatch Free2Play wird: Die Spekulation speist sich aus einer neuen Aussage des Chefs von Activision Blizzard, Bobby Kotick, die aus einem Call mit den Investoren am 4. Februar stammt. Da sagte Kotick, Activision Blizzard wolle das Modell von Call of Duty auf die Spiele-Reihen Diablo, Warcraft und Overwatch übertragen.

Es geht offenbar darum, das Angebot der einzelnen Spielereihen zu erweitern. Call of Duty setzt neben einem jährlichen Premium-Titel auf ein Free2Play-Spiel (Warzone) und ein Mobile-Game. Speziell zu Overwatch sagte Kotick:

„Bei Overwatch planen wir nicht nur, die Spielereihe für die bestehende Community mit dem Launch von Overwatch 2 neu zu beleben, wir wollen die Community auch beträchtlich vergrößern über das Business-Modell und Wachstums-Iniativen auf allen Plattformen.“ Bobby Kotick, Activsion Blizzard CEO

Wenn man die Spielerschaft über das Business-Modell vergrößern will, liegt der Gang in ein Free2Play-Modell nahe. Kotick hat also nicht direkt angekündigt, Overwatch in ein Free2Play-Spiel umzuwandeln, aber es ist die logische Folge aus seiner Ankündigung.

Die nächste Frage ist, wann man einen Free2Play-Gang ankündigt: Hier liegt die BlizzCon nahe. Wenn zu einem Blizzard-Spiel was Großes angekündigt wird, dann dort.

Über besondere Skins könnte Overwatch weiterhin Geld für Blizzard einspielen.

7 Gründe dafür, dass Overwatch Free2Play wird

Das spricht noch für das Gerücht:

Sinatraa war 2019 MVP der Liga und damit der wohl beste Overwatch-Spieler der Welt. Der wechselte 2020 zu Valorant. Das tat richtig weh.

Es ist noch nicht bestätigt, dass Overwatch wirklich Free2Play wird, aber im Moment scheint vieles darauf hinzudeuten, dass dies die große Ankündigung der BlizzCon 2021 wird.

Vorbilder für so eine Aktion hat Blizzard einige: So hat ArenaNet im Jahr 2015 nach 3 Jahren beschlossen, dass Grundspiel des MMORPG Guild Wars 2 kostenlos anzubieten – mit der Idee, die Erweiterung „Heart of Thorns“ kostenpflichtig zu verkaufen. Blizzard könnte mit Overwatch und Overwatch 2 einen ähnlichen Plan verfolgen.

