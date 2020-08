Blizzard lässt Spieler bei Overwatch 1 und 2 verhungern, meint ein Experte

Warum steht Overwatch so schlecht in Vergleich zu anderen Spielen wie Valorant da? Zumindest der Profi-Spieler Seagull erkennt da einige Gründe.

Um Overwatch steht es aktuell nicht gut. Obwohl gerade die Summer Games über eine Durststrecke an Content hinwegtrösten, geschieht wenig in Blizzards Heldenshooter. Schuld daran tragen die fokussierten Arbeiten am Nachfolger Overwatch 2. Doch das killt langsam aber sicher die Community, findet der Ex-Profi Seagull.

Wer spricht da? Brandon Larned, der in der Community eher als Seagull bekannt ist, galt lange als einer der besten Overwatch-Spieler der Welt. In der Liga des Spiels war er lange unterwegs und konnte einige Erfolge einheimsen. Jetzt äußert er sich zum aktuellen Stand des Spiels und hat dabei nur wenig Gutes zu sagen.

Was ist das Problem? Die Ankündigung von Overwatch 2 ist inzwischen knapp 9 Monate her. Doch nach ersten Informationen rund um die BlizzCon 2019 kehrte rasch wieder Ruhe ein. Updates zum kommenden Spiel gibt es quasi keine mehr. Aber auch die Entwicklung neuer Inhalte für das noch laufende Spiel scheint eingeschlafen zu sein.

Zwar gibt es gelegentlich einen neuen Helden, wie zuletzt Echo, doch ansonsten ist die Pflege des Spiels eher dürftig. Von wenigen neuen Skins in den saisonalen Events und kleineren Balance-Änderungen mal abgesehen, scheint der Content-Fluss versiegt zu sein.

<iframe src="https://clips.twitch.tv/embed?clip=LaconicNimbleGerbilTheThing&parent=mein-mmo.de" frameborder="0" allowfullscreen="true" scrolling="no" height="500" width="800"></iframe>

Andere Spiele machen es besser: Besonders drastisch wird Seagull beim Vergleich von Overwatch mit anderen Spielen. Da sagt er etwa:

Es ist ein Witz, dass andere Spiele Content auf saisonaler Basis veröffentlichen und wir sitzen hier und denken „Wir kriegen nur drei Helden dieses Jahr.“ Valorant hingegen ist so „Ja, wir haben einen neuen Helden alle zwei Monate, wir haben Saisons, wir haben einen Battle Pass, wir haben Quests und Story“. Wo sind wir da mit Overwatch? (…) Wir wissen, dass es gut sein kann. Sie müssen nur mehr Content bringen. Bringt ein saisonales Modell oder regelmäßige Erweiterungen. Inzwischen wäre sogar ein Modell wie in Call of Duty besser als das, was wir aktuell haben. Man würde mehr Content bekommen.

Wie genau wird Overwatch 2 aussehen? Blizzard schweigt seit Monaten.

Overwatch 2 ist große Unbekannte: Hinzu kommt, dass Overwatch 2 zu großen Teilen noch im Dunkeln liegt. Wir wissen zwar, dass das Spiel einen großen Fokus auf PvE und eine umfangreiche Kampagne legen will, doch viele Details sind noch nicht bekannt. Besonders die PvP-Fans machen sich hier Sorgen, dass der PvE-Teil die Arbeiten am aktuellen Herzstück des Spiels – nämlich die PvP-Matches – weiter in den Hintergrund rücken lässt. So sagt Seagull dazu:

Das Entwickler-Team hat bereits gezeigt, dass sie einigen Content opfern, um Overwatch 2 zu erschaffen. Overwatch 2, und das meiste seiner Entwicklungszeit, wird vermutlich in die PvE-Seite des Spiels fließen. Warum sollte das nicht auch in Zukunft so sein? (…) Es war schon hart in Overwatch 1, warum sollte ich also erwarten, dass es sich auf bedeutsame Weise mit Overwatch 2 verbessert, jetzt wo sie noch einen vollständigen PvE-Modus implementieren? Ich habe vollstes Vertrauen in Blizzard, dass sie ein PvE-Produkt herausbringen … aber ich bin neugierig auf die Zukunft des PvP-Teils des Spiels. Wird das auch weiterhin eine Priorität sein? Denn das bezweifel ich.

Aber wie seht ihr das Ganze? Könnt ihr mit der Durststrecke leben, wenn Overwatch 2 dann wirklich gut wird? Oder hätte Blizzard das besser organisieren sollen? Die beiden Overwatch-Teile werden übrigens miteinander verschmelzen …