Die nächste Heldin von Overwatch wird die Omnic-Dame Echo – doch die ist ein weiterer Schadensverursacher. Dabei bräuchte der Shooter mehr Tanks und Heiler …

Overwatch hat seine neuste Heldin vorgestellt. Die Omnic-Dame Echo wurde bereits vor Jahren auf der BlizzCon angeteasert in einem Cinematic zu McCree und Ashe. Jetzt erfüllen die Entwickler den Spielern endlich ihren Wunsch und bringen die Omnic-Dame ins Rennen.

Allerdings sorgt das nicht nur für Freude. Viele Spieler hätten sich einen Tank oder Heiler gewünscht, um die Wartezeiten vor dem Match zu verbessern. Doch Echo wird ein DPS-Held sein und hauptsächlich Schaden verursachen.

Echos Fähigkeiten – das kann die neue Overwatch-Heldin

Was kann Echo? Echo hat eine Fülle von Fähigkeiten, die DPS-Spieler vor neue Aufgaben stellen werden und vor allem die Meta von Overwatch ordentlich durchrütteln dürften. Dazu gehören:

Tri-Schuss (Primärfeuer): Echo feuert drei Geschosse in Dreiecksformation ab.

Echo feuert drei Geschosse in Dreiecksformation ab. Haftbomben (Sekundärfeuer): Echo schießt eine Reihe von Bomben ab, die am Ziel haften bleiben und nach kurzer Verzögerung explodieren.

Echo schießt eine Reihe von Bomben ab, die am Ziel haften bleiben und nach kurzer Verzögerung explodieren. Flug: Echo stürmt einige Meter voran und kann kurzzeitig fliegen.

Echo stürmt einige Meter voran und kann kurzzeitig fliegen. Gleitflug: Während Echo fällt (etwa bei einem Flug), kann sie den Gleitflug aktivieren, um schnell in eine Richtung zu gleiten.

Während Echo fällt (etwa bei einem Flug), kann sie den Gleitflug aktivieren, um schnell in eine Richtung zu gleiten. Gebündelter Strahl: Für einige Sekunden kanalisiert Echo einen Strahl, der hohen Schaden an Zielen verursacht, die weniger als 50% ihrer Lebenspunkte besitzen. Das gilt auch für Barrieren.

Für einige Sekunden kanalisiert Echo einen Strahl, der hohen Schaden an Zielen verursacht, die weniger als 50% ihrer Lebenspunkte besitzen. Das gilt auch für Barrieren. Duplikat (Ultimate): Für einige Sekunden verwandelt sich Echo in eine Kopie des anvisierten gegnerischen Helden. Sie erhält Zugriff auf sämtliche Fähigkeiten des Heldens für die Dauer der Verwandlung. Das Aufladetempo von Echos kopiertem Ultimate ist drastisch erhöht.

Echo verspricht also ein schneller, abwechslungsreicher DPS-Charakter zu werden. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit dürfte sie so manch einen Teamkampf drehen können, wenn sie die passenden gegnerischen Helden kopiert, um das eigene Team in der jeweiligen Lage perfekt zu ergänzen.

Die Omnic Dame Echo in Action

Was ist das Problem an Echo? In den meisten großen Modi von Overwatch gibt es seit einer ganzen Weile die „Role-Que“. Das bedeutet, Spieler müssen schon vor dem Match angeben, welche Rolle sie gerne spielen wollen, also Tank, Heiler oder DD. Im Regelfall sind die Wartezeiten für Tank- und Heiler-Spieler kurz. Doch DDs müssen besonders lange warten, da es von ihnen zu viele gibt.

Deswegen sind viele Spieler der Meinung, Blizzard hätte lieber einen neuen Tank oder Heiler entwerfen sollen, um die Warteschlangen für Schadensverursacher angenehmer zu gestalten. Ein weiterer DD wird hingegen dafür sorgen, dass noch mehr Leute diese Rolle spielen wollen (alleine schon, um den neuen Charakter zu testen).

Cowboy McCree und Echo stehen in einer besonderen Beziehung

Die Folge wird wohl sein, dass die Wartezeiten für DD-Spieler noch weiter anwachsen werden. Genau deshalb hätten viele Spieler lieber einen neuen Tank oder Heiler gesehen.

Overwatch bekommt bald wohl eine eigene Serie – ob Echo da eine Rolle spielt?

Wann erscheint Echo? Ein genaues Release-Datum für Echo gibt es noch nicht. Allerdings hat Jeff Kaplan in einem Developer Update auf Youtube verraten, dass die Testzeit wohl etwas länger andauern wird. Helden benötigten einfach etwas mehr Zeit, um gebalanced zu werden. Wer will, kann Echo schon jetzt auf dem PTR ausprobieren.

Wie seht ihr das? Findet ihr es gut, das Echo endlich kommt und ein DPS-Held wird? Oder hättet ihr lieber eine andere Rolle für sie gesehen?

Echo könnte eine der letzten Heldinnen sein, denn es wird schon fieberhaft an Overwatch 2 gearbeitet.