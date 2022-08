Diablo 3: Start von Season 27 offiziell bestätigt – Das steckt drin

WoW hatte seit dem Release einige Erweiterungen. Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, was euer liebstes Addon ist und das kam dabei raus.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wie gefällt euch die Aussicht auf Season 27 in Diablo 3? Findet ihr die Inhalte gelungen und wollt ihr die Saisonreise freischalten, um euch das „süße“ Begleiterchen freizuspielen? Oder konnte Blizzard euch diesmal nicht mit den Inhalten überzeugen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

In jeder Season verändert sich, welches Set ihr für welche Klasse aus den Geschenken bekommt. In S27 gibt es folgende Sets aus Haedrigs Geschenk:

Was ist das? Wenn ihr in der Saisonreise von Season 27 die Kapitel 2, 3 und 4 abschließt, dann erhaltet ihr dafür Setteile aus Haedrigs Geschenk, mit denen ihr ein Klassenset komplettieren könnt. Weil ihr die Saisonreise gleich zu Beginn mit Level 70 angehen könnt, nennt man diese Geschenke auch Startersets.

Wie gewohnt, geht es auf dem PC um 17:00 Uhr deutscher Zeit für euch los. Konsolenspieler warten in der Regel länger und können erst nachts beginnen. Der 26. August ist ein Freitag – also der klassische Wochentag, an den Blizzard solche Start-Termine koppelt.

Wann geht es los? Season 27 startet am 26. August 2022 und nennt sich „Light’s Calling“ (also etwa „Der Ruf des Lichts“). Das ist weniger als eine Woche nach dem Ende von Season 26 .

