Diablo 3: Ende von Season 26 bekannt – Wann startet Season 27?

Der End-Termin von Season 26 in Diablo 3 wurde offiziell von Blizzard bekannt gegeben und ist viel später, als wir bisher dachten. Auf den Start von Season 27 müsst ihr möglicherweise bis zum September warten.

Was ist los bei Diablo 3? Seit dem 15. April läuft Season 26 in Diablo 3. Normalerweise dauern diese Saisons etwa drei Monate, bis sie dann – nach einer kleinen Verschnaufpause – von dem nächsten Kapitel mit anderen Inhalten und Änderungen abgelöst werden. Doch die aktuelle Phase hat jetzt schon Überlänge und wie Blizzard erklärt, wird sie noch viel länger dauern.

Wir zeigen euch die neusten Infos von Blizzard und wie sich das auf das Start-Datum von Season 27 auswirkt.

Wann endet Season 26?

Das sagt Blizzard: Im Forum-Post erklärt Community Manager FilthieRich, dass Season 26 am 21. August um 17:00 Uhr endet (via forums.blizzard.com).

Erst im Juli erklärte Blizzard, dass sich der Start der nächsten Season verschiebt, weil man die Testphase auf dem PTR verlängert.

Ein Ende am 21. August ist deutlich später, als man bisher dachte. Damit verlängern die Entwickler die aktuellen Inhalte deutlich.

Wann startet Season 27?

Zwischen dem Ende und dem Start einer Season vergehen für gewöhnlich ein bis zwei Wochen.

Das vermuten wir: Sollte S26 wirklich am 21. August enden und nicht noch mal verlängert werden, dann wäre der früheste Start-Termin von Season 27 der 26. August. Da Seasons immer an einem Freitag starten und an einem Sonntag enden, wäre das der nächstmögliche Termin.

Mit viel Pech fällt der Start sogar auf den 2. September.

Ihr habt jetzt also noch ein paar Wochen Zeit, euch in Season 26 auszutoben. Wenn ihr die Inhalte noch gar nicht kennt, dann schaut euch doch mal um. Das neue Endgame-Feature aus Season 26 ist so beliebt, dass Blizzard es für immer bringt. So könnt ihr das schon mal ausprobieren und euch in den Arenen gegen die vielen Wellen von Monstern nach oben prügeln.

Wie gefällt euch der späte Start von S 27? Ist das okay oder nervt es euch, noch länger auf die neuen Inhalte warten zu müssen?