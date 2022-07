Start von Season 27 in Diablo 3 verschoben – Neue mögliche Release-Daten

Dead by Daylight und Attack on Titan ist eine irre Kombo, die viel besser zusammenpasst, als gedacht. Seht hier, wie gut das im Spiel aussieht.

Was steckt in Season 27? Das Thema der Saison wird ein besonderer Staub, mit dem ihr eure Items „erwecken“ könnt – ein ähnliches System wie in Diablo Immortal . Ab Stufe 70 könnt ihr diesen Staub farmen.

Ursprünglich sollte der PTR am 28. Juli enden, die Season also Ende Juli oder Anfang August starten. Durch die Verschiebung dauert Season 26 nun aber 5 Monate und damit deutlich länger als die Seasons zuvor.

Wann ist der Release von Season 27? Nachdem sich in der Rangliste von Season 26 nicht mehr viel tut , warten nun viele Fans auf Season 27. Allerdings hat Blizzard angekündigt, dass der PTR-Test verlängert wird. Dieser endet nun erst am 8. August.

7 Ganz okay User Avg

