Mortal Kombat 1 bringt jetzt den Homelander ins Spiel – Fans sind überzeugt, dass er perfekt hineinpasst

Wie reagieren die Fans? Aus den Reaktionen in den Kommentaren (via YouTube ) wird ziemlich deutlich, dass die Fans davon überzeugt sind, der Homelander werde perfekt in Mortal Kombat 1 passen. Vor allem drücken sie auch ihre Begeisterung darüber aus, wie gut der kurze Trailer jetzt schon den Charakter eingefangen hat.

Ihr bekommt auch einen ersten Eindruck von der Synchronisationsstimme hinter dem neuen Charakter. In Mortal Kombat 1 wird Anthony Starr, der ihn in der Serie gespielt hat, dem Homelander nämlich nicht selbst seine Stimme leihen.

Der Trailer zeigt euch schon in den ersten paar Sekunden die doch etwas seltsame Art des Homelanders und macht damit Hoffnung, dass das Spiel den Charakter doch ziemlich gut einfangen wird. In ein paar Szenen bekommt ihr dann auch die brutalen Fähigkeiten des Charakters kennen.

Was ist bekannt? Mehr Informationen, als der Trailer letztlich bietet, gibt es zu dem Crossover noch nicht. Klar ist aber, dass der Charakter Homelander aus der Serie in Mortal Kombat 1 auftauchen wird.

Mit einem Crossover will Mortal Kombat 1 die Premiere der vierten Staffel von „The Boys“ am 13. Juni 2024 feiern. Und, dass genau dieses Crossover großartig funktioniert, davon sind Fans schon nach den ersten paar Sekunden im passenden Trailer überzeugt.

