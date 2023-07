Diablo 4: Barbar Zerfleischen Build lässt euch jeden Gegner pürieren

Der Barbar in Diablo 4 kann seine Gegner nicht nur zerstampfen, sondern auch zerfleischen und massiven Schaden gegen Einzelziele erzeugen. Wir zeigen euch ein Build, mit dem ihr eure Gegner im Endgame ausbluten lassen könnt.

Was ist das für ein Build? Bei diesem Build dreht sich alles um den Skill “Zerfleischen”. Mit diesem könnt ihr eure Gegner spalten und massiven Blutungsschaden bewirken. Vor allem erfahrene Solo-Spieler bemächtigen sich dieser Strategie, da man so schnell Bosse in wenigen Sekunden klein bekommt.

Pro hoher Einzelziel-Schaden

Blutungen töten während ihr weiter looten geht

Kann Gegner stunen Contra kleiner Flächenschaden

schwer zu meistern

hängt an Wut

Barbar Zerfleischen Build – Skills und Tipps

Diese aktiven Skills braucht ihr:

Sprungschlag – Rang 1 Verbesserter Sprungschlag Sprungschlag des Kampfes

Zerfleischen – Rang 5 Verbessertes Zerfleischen Furioses Zerfleischen

Schlachtruf – Rang 5 Verbesserter Schlachtruf Taktischer Schlachtruf

Herausforderungsruf – Rang 5 Verbesserter Herausforderungsruf Taktischer Herausforderungsruf

Kriegsschrei – Rang 1 Verbesserter Kriegsschrei Mächtiger Kriegsschrei

Ansturm – Rang 1 (wird später mit Sprungschlag ausgetauscht) Verbesserter Ansturm Starker Ansturm

Zorn des Berserkers Oberster Zorn des Berserkers Überlegener Zorn des Berserkers



Diese passiven Skills braucht ihr:

Druckpunkt – Rang 3

Donnernde Stimme – Rang 3

Aggressiver Widerstand – Rang 1

Fruchtender Furor – Rang 3

Grubenkämpfer – Rang 3

Lähmung – Rang 1

Bis auf die Knochen – Rang 3

Zäh – Rang 1

Gegenoffensive – Rang 3

Viel hilft viel – Rang 3

Klaffende Wunden

Expertise mit Waffen:

Expertise mit Zweihandäxten

Expertise mit Zweihandschwertern

So spielt ihr den Build: Sucht eine Gruppe von Gegnern. Solltet ihr euren Barbaren nicht lange haben, nutzt Sprungschlag, bei eurem Endgame-Build wäre Ansturm die bessere Wahl. In der Gegnermasse nutzt ihr dann all eure Rufe und Schreie und bufft euch. Bei Bossen könnt ihr noch Zorn des Berserkers für mehr Schaden benutzen.

Danach nutzt ihr Zerfleischen, bis der komplette Lebensbalken eures Gegners sich verdunkelt hat. Jetzt könnt ihr warten, bis die Blutungen euren Gegner töten. Nun wiederholt ihr das Prozedere.

Barbar Zerfleischen Build: Paragon und Glyphen

Diese Paragon-Bretter braucht ihr:

Blutrausch

Dezimierer

Kriegshetzer

Diese Glyphen braucht ihr:

Ausbeuten – Start

Marschall – Blutrausch

Ausweiden – Dezimierer

Zorn – Kriegshetzer

Zerfleischen Build fürs Endgame: Legendarys, Gems & Werte

Diese Legendarys & Uniques braucht ihr:

Aspekt des betäubenden Zorns (Heidenbastion, Hawezar) – Helm

Aspekt des Ungehorsams (Hallen der Verdammten, Kehjistan) – Brustschutz

Aspekt der inneren Ruhe (Wildnis von Raethwind, Scosglen) – Handschuhe

Aspekt des Beschützers (Vergessene Archive, Zersplitterte Gipfel) – Beinschutz

Geistwandelnder Aspekt (muss gefunden werden) – Stiefel

Aspekt der Vergeltung (Verlassenes Bergwerk, Kehjistan) – Wuchtwaffe

Beschleunigender Aspekt (muss gefunden werden) – H1

Eitler Aspekt (muss gefunden werden) – H2

Aspekt der grenzenlosen Wut (muss gefunden werden) – Hiebwaffe

Aspekt der schallenden Wut (Schirokkohöhle, Kehjistan) – Ring

Mutiger Aspekt (muss gefunden werden) – Ring

Klingenmeisters Aspekt – Amulett

Die Eingänge zu den Dungeons findet ihr auf unserer interaktiven Karte für Diablo 4.

Diese Gems solltet ihr sockeln:

Rüstung: Amethyst

Waffen: Smaragd

Schmuck: Schädel

Die besten Attribute:

Stärke

Geschicklichkeit

Intelligenz

Willenskraft

Die besten sekundären Werte:

Kritischer Trefferschaden Schaden gegen verwundete und nahe Gegner

Weitere, detaillierte Tipps zur Verbesserung findet ihr hier:

