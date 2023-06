Hier findet ihr die Grundlage für einen der besten Builds für die Klasse Barbar in Diablo 4 – auf Deutsch, mit kompletter Skillung, wichtigen legendären Aspekten und Empfehlungen für eure Ausrüstung.

Was ist das für ein Build? Ihr findet hier einen Wirbelwind-Build / Whirlwind-Build für Barbaren in Diablo 4. Ihr schreit eure Gegner an, wirbelt durch die feindlichen Linien und verteilt Blutungs-Schaden sowie steigenden kritischen Schaden.

Der Build ist eine Weiterentwicklung meines Barbar-Builds, der eigentlich rein auf Blutungsschaden ausgelegt ist. Mithilfe einiger komplett optimierter Endgame-Builds, etwa von Maxroll.gg, habe ich meinen Build erweitert und zeige euch die wichtigsten Bestandteile.

Beachtet: Der Build ist eine Basis, mit der ihr euch noch weiter spezialisieren könnt. Ihr könnt ab Stufe 50 darauf setzen und immer weiter Synergien einbauen, die eure Wuterzeugung erhöhen, den Blutungs-Debuff stärker ausnutzen sowie eure Abklingzeiten weiter verringern. Hier gibts einen Level-Build für Barbaren.

Hier gibts Tipps zum Leveln und im Video einen Trick, wie ihr Inventar-Plätze spart:

Diablo 4: Barbar – Wirbelwind-Build

Wie funktioniert der Build? Mit euren Rufen bringt ihr eure Power und die eurer Verbündeten auf ein neues Level und zerlegt jede größere Gegnergruppe mit einem schwindelerregenden Wirbelwind.

Der Clou: Die Fertigkeit „Wirbelwind“ lässt sich kanalisieren – ihr könnt sie so lange verwenden, bis eure Primärressource, Wut, aufgebraucht ist.

Fertigkeiten und Legendäre Aspekte sorgen dafür, dass ihr einen stetigen Nachschub an Wut bekommt. Zudem verteilt ihr Blutung mit dem „Wirbelwind“ und baut starke Synergien mit dem Debuff auf. Auch der wichtige Debuff „Verwundbarkeit“ wird ein wenig bedient.

Zündet die Ruffertigkeiten „Schlachtruf“, „Herausforderungsruf“ sowie „Kriegsschrei“ und wirbelt durch die Feinde ohne Rücksicht auf Verluste. Ein paar Mittelchen gegen Übelkeit solltet ihr allerdings bereithalten.

Pro Starter-Aspekte in Dungeons findbar

Verteilt Blutungen und skaliert damit

Stark gegen verwundbare Gegner

Einfache Spielweise

Ihr könnt euch bewegen und Schaden verursachen Contra Abhängig von der Abklingzeit eurer Rufe

Schaden gegen Einzelziele

Für durchgängigen „Wirbelwind“ braucht ihr weitere Aspekte

Ihr seid immer im Nahkampf

Wirbelwind-Build – Aspekte zum Start

Für einen guten Start in den Wirbelwind-Build braucht ihr keine Aspekte looten. Hier findet ihr vier starke Aspekte aus Dungeons, mit denen ihr direkt reinstarten könnt. Bedenkt jedoch, dass ihr diese Aspekte auch looten könnt – dann sind sie immer stärker.

Aspekt des schrecklichen Wirbelwinds – Waffe Dungeon: Garanfeste / Scosglen

Aspekt der schallenden Wut – Nur Ring Dungeon: Schirokkohöhle / Kehjistan

Blutberserkers Aspekt – Rüstung Dungeon: Hakans Zuflucht / Kehjistan

Aspekt des berserkerhaften Zerreißens – Rüstung Trauerfeld / Trockensteppe

Auf unserer Map könnt ihr die Fundorte suchen

Den „Aspekt des schrecklichen Wirbelwinds“ solltet ihr immer auf eure Waffen schmieden, der ist hier deutlich stärker als auf den anderen Ausrüstungsteilen und wichtig für starke Schmerzen bei euren Gegnern.

Auf dem Amulett sind Aspekte ebenfalls stärker. Wählt hier einen passenden aus, der euren Build weiter spezialisiert. Hier ein paar Aspekte, die euren Build erweitern würden, die ihr aber nur looten könnt:

Aspekt des packenden Wirbelwinds „Wirbelwind“ zieht Gegner heran

Aspekt der Berserkerwut Wut-Generierung während „Berserker“ aktiv ist

Mutiger Aspekt Abklingzeit von Rufen verringert, je nach Gegneranzahl



Haltet zudem ab Weltstufe 3 Ausschau nach Einzigartigen Gegenständen, die euren Build erweitern.

Diablo 4 Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht

Wirbelwind-Build – Skillung / Fertigkeiten

Hier unsere empfohlenen Fertigkeiten für den Aufbau eines starken Wirbelwind-Builds:

Basisfertigkeiten Sprungschlag der Schlacht – 1/5

Kernfertigkeiten Furioser Wirbelwind – 5/5 Druckpunkt – 3/3

Defensive Fertigkeiten Taktischer Schlachtruf – 5/5 Taktischer Herausforderungsruf – 5/5

Raufbold Fertigkeiten Starker Kriegsschrei – 2/5 Donnernde Stimme – 3/3 Kehliger Schrei – 3/3 Überfallkommando – 3/3 Aggressiver Widerstand – 1/3 Fruchtender Furor – 3/3

Waffenbeherrschung Grubenkämpfer – 3/3 Lähmung – 1/3 Bis auf die Knochen – 3/3

Ultimative Fertigkeiten Überlegener Zorn des Berserkers Viel hilft viel – 3/3

Zentrale passive Fertigkeiten Ungezügelte Wut



Nutzt für eure Fertigkeiten ein Zweihandschwert, also eine „Hiebwaffe“, um mehr Schaden gegen blutende Gegner rauszuhauen. In euren Technik-Slot passt eine Zweihandaxt, was verwundbaren Gegnern extra wehtut. Erfahrt hier, wie ihr die Waffen wechselt.

Seid immer auf der Suche nach starken Synergien und schaut, ob sich manch eine passive Fertigkeit besser eignet, wenn ihr Aspekte oder Fertigkeiten austauscht.

Diablo 4: 6 Zahlen, die ihr euch jetzt merken solltet, um beim Leveln ganz leicht stärker zu werden

Wirbelwind-Build – Ausrüstungs-Werte & Edelsteine

Hier findet ihr noch Empfehlungen für die Werte auf eurer Ausrüstung.

Waffen: Smaragd

Rüstung: Rubin

Schmuck: Schädel

Achtet bei euren Waffen immer auf hohen Waffenschaden, nehmt dafür auch mal miese Sekundärwerte in kauf – für Barbaren ist der Schaden auf der Waffe essenziell.

Hier ein paar wichtige Sekundärwerte für eure Ausrüstung:

Kritischer Trefferschaden

Schaden gegen verwundbare Gegner

Stärke

Schaden gegen nahe Gegner

Abklingzeit-Reduktion

Schadensreduktion

Mehr Leben

Wut-Kostenreduktion

Wut-Generierung

Glückstreffer-Chance

Achtet auf die unterschiedlichen Werte-Verteilungen auf den Ausrüstungsteilen. Stiefel können Bewegungsgeschwindigkeit bringen, Handschuhe haben dafür eine Chance auf den Wert Kritische Trefferchance. Findet Werte, die zum Wirbelwind-Spielstil passen.

Wie geht es weiter? Konzentriert euch auf dem Paragonbrett auf den Stärke-Wert und Glyphen, die euren Blutungseffekt weiter ausnutzen. Es gibt viele Glyphen, die euch hier starke Boni versprechen. Stärkt eure Effekte in folgender Rangfolge:

Blutung

Verwundbarkeit

Kritische Treffer

Wollt ihr jetzt noch wissen, wo der Barbar im Vergleich mit den Klassen steht, dann besucht auch die MeinMMO-Tierlist.