„Wie man aufhört, in Diablo 4 zu sterben“ – Experte erklärt, wie defensive Werte funktionieren

Wir stellen euch in einem kurzen Video den Vergleich zwischen Starfield und Star Citizen vor und was die Spieler dazu sagen.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das deckt sich mit vielen anderen Beobachtungen. Wir haben euch bereits in einem anderen Artikel die Mathematik hinter dem System erklärt und warum 2 Werte am wichtigsten für eure Verteidigung sind .

Insert

You are going to send email to