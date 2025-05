Spieler meckern, Blizzard habe versprochene Änderung in Diablo 4 vergessen – Jetzt sind sie in jeder Stadt

Blizzard hat an den Flüsteraufgaben und dem Flüsternden Baum in Diablo 4 geschraubt – aber ein wichtiges Feature, das den Spielern das Leben erleichtert hat, fehlte plötzlich: die Raben des Baumes. Jetzt sind sie zurück – aber anders als vorher.

Was hat Blizzard vergessen? Spielerinnen und Spieler merkten kürzlich an, dass auf der Roadmap für 2025 von dauerhaften Ergänzungen für die Flüsteraufgaben in Diablo 4 die Rede war. Zwar wurden ein paar Anpassungen vorgenommen, den Spielern fehlte jedoch ein wichtiges Feature.

Die Rede ist von den Raben des Baumes. Die spawnten in Season 7 in den sogenannten „Hexenfluten“ und haben euch die nervige Reise zum Flüsternden Baum abgenommen. Hattet ihr 10 Gaben gesammelt, konntet ihr sie einfach direkt beim Raben gegen Loot eintauschen.

In den Patch Notes zu Patch 2.2.1 hat Blizzard die Raben nicht erwähnt – allerdings tauchen sie jetzt doch im Spiel auf.

Die Raben sind in die Hauptstädte gezogen

Wo gibt es die Raben jetzt? Die Raben des Baumes haben sich in den großen Städten in Sanktuario niedergelassen. Ihr findet sie in:

Cerrigar

Gea Kul

Ked Bardu

Kyovashad

Kurast

Zarbinzet

Zuvor spawnten sie direkt in den „Hexenfluten“ Gebieten, in denen ihr die Flüsteraufgaben in Season 7 erledigt habt. So konntet ihr zwischendurch einfach zu den Raben laufen, 10 Gaben abgeben, eine Loot-Kiste einsacken und weiter Monster schnetzeln gehen. Jetzt müsst ihr dafür zwar in eine Hauptstadt zurück, aber immerhin bleibt euch der Weg zum Flüsternden Baum erspart.

Laut Community-Manager Adam Fletcher haben sich die Raben „still und heimlich eingeschlichen“. Das hat er auf X verraten – als Antwort auf den Diablo-Content-Creator MacroBioBoi, der meinte, Blizzard sollte solche Änderungen „besser vermarkten“. Hätte er davon gewusst, hätte er dem Patch regelrecht entgegengefiebert, schreibt er.

In den englischen Patch Notes hat Blizzard die Raben mittlerweile hinzugefügt, in den deutschen fehlt die Info bislang noch (Stand: 15. Mai 2025, 15 Uhr).

Das brachte das Update außerdem ins Spiel: Neben dem Comeback der Raben kam mit Patch 2.2.1 auch das „Segen der Mutter“-Event zurück ins Spiel. Während des Events bekommt ihr Boni auf XP und Gold. Wie lange das Ganze dieses Mal läuft, ist bisher nicht ganz klar, aber erfahrungsgemäß dauert es etwa eine Woche.

Obendrein brachte der Patch 2.2.1 einige Buffs für die Klassen mit. Gleichzeitig hat Blizzard einen besonders mächtigen Build generft. Der war mit einer Kombo aus Skills so stark, dass er gleich mehrere Billionen Schaden raushaute. Mehr dazu erfahrt ihr hier: OP-Build in Diablo 4 macht mehrere Billionen Schaden, funktioniert mit jeder Klasse – Blizzard reagiert