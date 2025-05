Blizzard hat dauerhafte Verbesserungen für Diablo 4 versprochen, aber eine vermissen Spieler jetzt

In der vergangenen Season gab es praktische Neuerungen für die Geflüster und den Flüsternden Baum in Diablo 4. Einige dieser Anpassungen haben es dauerhaft ins Spiel geschafft – doch ausgerechnet das eine Feature, das den ganzen Ablauf vereinfacht hat, fehlt den Spielern jetzt.

Was hat Blizzard versprochen? Auf der Roadmap für 2025 kündigte Blizzard nicht nur saisonale Features an, sondern auch dauerhafte Ergänzungen für Diablo 4. In Season 7, die bis Ende April lief, kamen unter anderem „Gameplay-Updates für Geflüster“ dauerhaft ins Spiel. Das beinhaltete zum Beispiel:

Ein überarbeitetes Layout rund um den Flüsternden Baum, sodass ihr schneller vom Wegpunkt zu ihm gelangt, um eure Gaben gegen Loot-Kisten einzutauschen.

Neu angeordnete Händler samt Ergänzungen wie Alchemist, Rüstkammer, Kuriositätenhändler und Heiler.

Nach dem Update gab es dann auch „vermachte“ Loot-Truhen – also Kisten mit Ahnengegenständen.

Ein weiteres Feature, das in Season 7 in Diablo 4 hinzukam, waren die Raben des Baumes. Die Raben spawnten dann in den „Hexenfluten“ und nahmen euch das nervige Zurückreisen zum Baum ab, sobald ihr 10 Gaben gesammelt hattet. Das Feature wurde schnell zum Fanliebling – und jetzt vermissen die Spieler die Raben, denn sie wurden mit Season 8 entfernt.

In Season 7 stand alles ganz im Zeichen der Hexenkräfte – in Season 8 hingegen schnappt ihr euch die Skills der Bosse und macht sie euch zunutze:

Spieler vermissen die Raben des Baumes

Warum vermissen die Spieler die Raben? Die Raben haben euch beim Abgeben der Gaben eine Menge Zeit und Klicks gespart. Sobald ihr 10 Punkte durch die Flüsteraufgaben voll hattet, konntet ihr direkt vor Ort beim Raben eure Belohnung abholen – ohne Umweg zurück zum Flüsternden Baum.

Jetzt hingegen müsst ihr wieder jedes Mal zum Baum reisen, sobald eure Punkteleiste voll ist – denn solange ihr nicht abgegeben habt, könnt ihr keine weiteren sammeln. Und das bedeutet, ihr müsst das Farmen für den Gebietswechsel zeitweise unterbrechen – inklusive Ladebildschirme.

In einem Beitrag auf Reddit diskutiert die Community darüber, welche dauerhaften „Quality of Live“-Verbesserungen der Geflüster jetzt eigentlich im Spiel geblieben sind. Viele sind sich einig: Die Raben waren eins der besten Features. Der Nutzer bza4207 schreibt, dass es absolut keinen Grund gäbe, warum sie nicht permanent im Spiel sein sollten.

Auch matthewhughes9 stimmt zu – vor allem, weil das ständige Hin- und Herreisen ohne die Raben einfach nur lästig sei. Und DrCrustyKillz meint sogar, dass das Beste an Season 7 für ihn die komplette Hexenfluten-Mechanik war. Die sei deutlich angenehmer gewesen als das, was als neue Mechanik in Season 8 hinzukam.

Allgemein ist die Stimmung in der Community von Diablo 4 eher verhalten: Die neue Mechanik in Season 8 ist für viele langweilig oder sogar frustrierend. Manche Spieler meinen: So will doch niemand dieses Spiel spielen.

Nachdem einige Spielerinnen und Spieler mittlerweile jedoch das Endgame erreicht haben, gibt es auch positive Stimmen. Gerade durch die dauerhaften Änderungen, vor allem an den Unterschlupf-Bossen, fühlt sich der Fortschritt im Spiel plötzlich wieder lohnenswert an. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Die neue Season von Diablo 4 bekommt viel Kritik, aber die Spieler finden trotzdem etwas, das gut ist