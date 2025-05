Die neue Season von Diablo 4 bekommt viel Kritik, aber hunderte Spieler finden trotzdem etwas, das gut ist

In Diablo 4 ist Season 8 gestartet und hat direkt ordentlich Kritik abbekommen. Jetzt sind einige Spieler im Endgame angekommen und loben die dauerhaften Änderungen. Denn plötzlich spüren Spieler echten Fortschritt.

Was war die Kritik? Die neue Season 8 hatte von Anfang an einen schweren Stand. Schon vor dem Release hielten sich Begeisterungsstürme in Grenzen, denn die neuen Boss-Mächte waren auf dem PTR (Test-Server) gnadenlos overpowered. Blizzard schwächte die Skills deutlich ab und die Fans hatten Hoffnung.

Nach dem Saisonstart hagelte es dann noch mehr Kritik. Die „Erscheinungsüberfall-Events“, also das neue saisonale Feature, empfanden viele als zäh und eintönig. Das Gameplay fühle sich an, wie ein ewiger Loop aus Legion-Events. Einige fanden sogar: Season 8 ist schlimmer als gedacht. Auch der neue Battle Pass wurde kritisiert und Spieler meinten, die Reliquiare seien „eine versteckte Preiserhöhung“.

Jetzt sind offenbar einige Spielerinnen und Spieler im Endgame angekommen und entdecken, dass sich der Grind plötzlich wieder lohnt. Es gibt knackige Herausforderungen, Ziele – und ein echtes Gefühl von Fortschritt.

Season 8 sei das „erste echte Progression-Update“

Was finden Spieler jetzt gut? Mittlerweile sind einige Spieler im Endgame von Season 8 angekommen. Für einzelne fühlt es sich gut an, nicht durch alles in kurzer Zeit durchrushen zu können. So schreibt Opheleone auf Reddit, dass er es gut findet, nicht alles innerhalb der ersten paar Tage abschließen zu können. Früher sei er nach Level 60 nur so durch die Qual-Stufen gerauscht. Mit Season 8 hat Blizzard die Herausforderung allerdings nach oben geschraubt.

Jetzt zwingt ihn die neue Schwierigkeit dazu, sich wirklich reinzuhängen. Das gibt ihm ein „echtes Fortschrittsgefühl“. Auch die Items fühlen sich wie wertvolle Upgrades an, wenn sie droppen. Für ihn sei Season 8 deshalb das „erste echte Progression-Update“.

In den Kommentaren greifen Nutzer den Gedanken auf. nyabigail lobt, dass man den Fortschritt dieses Mal richtig spüren kann:

Ja, ich finde, der wahre Held dieser Season ist, dass man den Fortschritt von „Null zu Held“ wirklich spürt – und das ist gut für die Gesundheit des Spiels. Dass die Bosse jetzt eine echte Herausforderung sind und keine kostenlosen Loot-Piñatas mehr, ist ebenfalls eine positive Entwicklung. Ob man nun findet, dass die Bosskräfte sinnvoll sind, ob die „Erscheinungsüberfall-Events“ Spaß machen oder man das Reliquiar hasst – das Wichtigste ist: Die Gameplay-Basis, die auch nächste Season bleibt, ist deutlich stärker als noch in der letzten.

In einem anderen Reddit-Post meint ayu_fever, dass der Sprung von Qual 3 auf Qual 4 spürbar sei. Das sei keine Beschwerde, betont er. Im Gegenteil: Es sei gut, dass Qual 4 ein echtes Ziel ist, auf das man hinarbeitet. „Das wird sich gut anfühlen, wenn ich es irgendwann alleine schaffe. Bitte Blizzard: Nerft Qual 4 nicht!“, schreibt er.

Im Kommentar gibt Binary_gh0st zu, dass er erwartet hatte, die neue Season zu „hassen“, nachdem alle darüber abgelästert haben. Jetzt hat er aber richtig viel Spaß.

Die Threads zeigen, dass viele Spielerinnen und Spieler anfangs skeptisch und sogar enttäuscht waren. Die Season-Mechanik wurde als langweilig und repetitiv beschrieben. Aber eine Woche nach dem Start zeigt sich: Die Änderungen am Basisspiel haben ihre Wirkung. Für viele fühlt sich Diablo 4 mehr nach einem richtigen Action-RPG mit langfristigem Fortschritt an.

Falls ihr noch nach einem Endgame-Build sucht, der euch durch die neue Season bringt: Werft gern einen Blick in unsere aktuelle Tier List. Dort stellen wir euch die besten Builds vor – inklusive praktischer Links zum Nachbauen: Die besten Builds in Diablo 4: Tier List zu Season 8