Spieler fürchteten, die neue Season 8 in Diablo wird richtig lahm, doch jetzt ist sie sogar schlimmer als gedacht

Season 8 in Diablo 4 ist da – und bei einigen macht sich schon jetzt Langeweile breit. Die neue saisonale Mechanik sei langweilig und sorgt für Frust. Manche Fans meinen sogar: Genau so will niemand dieses Spiel spielen.

Was haben Fans vorher befürchtet? Schon vor dem Start war die Stimmung eher verhalten. Grund dafür: die neuen Boss-Mächte – das große saisonale Feature. Die waren auf dem PTR (Test-Server) gnadenlos overpowered und dominierten dort die Meta-Builds. Experten fürchteten, dass nur noch Builds rund um die Boss-Mächte mithalten können. Blizzard reagierte noch vor Release, schwächte die Skills deutlich ab und die Fans hatten Hoffnung.

Am Abend des 29. April 2025 ging die neue Season 8 dann an den Start. Zu Beginn sorgten bereits Server-Probleme für Frust. Danach folgte noch mehr Kritik, denn die neue saisonale Mechanik langweilt die Spielerinnen und Spieler schon nach wenigen Leveln.

Langweilige Season-Mechanik und „aufgewärmte“ Mächte

Was kritisieren Spieler an Season 8? Im Grunde gibt es aktuell wenig, was nicht kritisiert wird. Die Hauptkritikpunkte im Überblick:

Die „Erscheinungsüberfall-Events“, also das neue saisonale Feature, empfinden viele als zäh und eintönig. Das Gameplay fühle sich an, wie ein ewiger Loop aus Legion-Events – immer wieder Mobs umhauen, Elite-Gegner erledigen, zurücklaufen, Boss killen.

Die Boss-Mächte wirken auf viele wie ein Aufguss früherer Seasons. In Season 7 gab’s die Hexenkräfte, in Season 2 Vampir-Mächte – und nun also wieder spezielle Skills, die man sammelt. Nichts Neues, sagen die Fans.

Die Überarbeitung des Battle Passes ist für viele Fans ein Rückschritt. Außerdem finden einige, dass sich hier nicht mal der kostenlose Pfad lohnt. Und die Reliquiare seien „eine versteckte Preiserhöhung“.

Auf Reddit diskutiert die Community von Diablo 4 über die neue Season. In einem Beitrag schreibt Nice-Brief9261, dass die Saisonmechanik aus einem leicht verstärkten Legion-Event bestehe, das sich endlos wiederhole. Im Grunde springe man von einem zeitgesteuerten Event zum nächsten – zehn Minuten Action, fünf Minuten Pause, erklärt er.

Es fühle sich für ihn schlimmer an als die Höllenflut, bringe aber mehr XP – weshalb man praktisch gezwungen sei, es zu machen. Das sage er als Spieler mit tausenden Stunden Spielzeit, der jede einzelne Saison gespielt habe. Sein Fazit: Wer überlege, ob msn Season 8 spielen soll, könne sich das sparen. „Bereits am Release-Tag ist sie enttäuschend.“

In einem anderen Reddit-Post nennt JUAN1101 die „Erscheinungsüberfall-Events“ langweilige, recycelte Legion-Events. Die „Hexenfluten“ in Season 7 hatten einen Unterhaltungswert, aber jetzt laufe man von A nach B und töte ein paar Gegnergruppen. „Die Leute spielen Diablo, um sich durch riesige Monsterwellen zu metzeln – nicht, um vier Monster über die ganze Karte verstreut zu jagen“, erklärt er. Er glaubt nicht, dass er überhaupt eine ganze Woche dranbleibt.

Gibt es positive Stimmen? Zwischen all dem Frust mischen sich vereinzelt auch positive Stimmen zu Season 8. So schreibt GideonOakwood in einem Post auf Reddit, dass ihm das langsamere Leveln gefällt – vor allem, weil man so Stück für Stück stärker wird. FlintxDD findet die neuen Pets süß. Und sharksiix sieht es pragmatisch: Das Spiel sei nun mal eher auf Casuals ausgelegt. Wer viel Zeit hat oder besonders effizient spielt, laufe Gefahr, sich schnell zu langweilen. Und Moribunned scherzt, dass das positive sei, dass die negativ gestimmten Leute nicht zocken werden.

Saisonale Mechanik ist etwas für Fans von Legion-Events

Das sagt MeinMMO-Autorin Nicole zum Season-Start: Nachdem die Server-Probleme größtenteils verschwunden sind, habe ich mir nachts einen Eindruck von der neuen Season gemacht. Zuerst habe ich die saisonale Quest gestartet und mir die neuen Mechaniken angeschaut.



Als ich verstanden habe, wie die ‚Erscheinungsüberfall-Events‘ ablaufen, wurde mir klar: Das ist im Grunde ein Legion-Event – nur anders benannt. Und die mochte ich noch nie. Für mich fühlt sich das alles zu langsam an. Ich habe Lust auf schnelles, dynamisches Gameplay. Innerhalb eines Events zu verschiedenen Orten rennen oder reiten ist nichts für mich. In den vergangenen Monaten habe ich vielleicht zwei, drei Legion-Events pro Season gemacht – mehr nicht. Wer sie mag, wird hier sicher seinen Spaß haben. Ob man die jedoch wirklich stundenlang machen will, ist die andere Frage. Da nervt es mich, dass man Erscheinungsüberfall-Events spielen muss wenn man Loot, Mats und einen prächtigen Funken haben will.



Von den Boss-Mächten habe ich bisher nur ein paar gefarmt, ich bin aber gespannt, wie die Skills der Unterschlupf-Bosse so funktionieren. Dass man die Bosse jetzt ohne Mats beschwören kann, finde ich zumindest richtig gut.



Der neue Battle Pass kann mich nicht überzeugen – aber immerhin kann ich mir das meiste davon sparen und nur das Bestien-Reliquiar kaufen, um neue süße Pets zu bekommen.



Fazit: Season 8 begeistert mich bisher nicht, aber ich bleibe dran – vor allem, um das Endgame besser einschätzen zu können.

Was sagt ihr zu der neuen Season in Diablo 4? Habt ihr Spaß an den Events und an den Boss-Mächten, oder seid ihr jetzt schon gelangweilt? Hinterlasst uns eure Meinung gerne im Kommentar. Falls ihr noch auf der Suche nach einem starken Build für das Endgame seid, findet ihr hier unsere Tier List mit den Erklärungen und Links zum Nachbauen: Die besten Builds in Diablo 4: Tier List zu Season 8