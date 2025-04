Spieler befürchten, die neue Season von Diablo 4 wird richtig lahm – Jetzt sorgen Nerfs für Hoffnung

Die neuen Boss-Mächte in Season 8 von Diablo 4 haben auf dem Test-Server zu stark performt – und viele Fans hatten die Sorge, dass das die Season kaputtmachen könnte. Jetzt nerft Blizzard die Skills zum Start der Season – und die Spieler freuen sich.

Was war die Kritik? Auf dem PTR waren die neuen Boss-Mächte, die die Season-Mechanik darstellen, schlichtweg viel zu stark. Spieler und Experten befürchteten, dass diese neuen Kräfte die Meta-Builds dominieren und andere Spielstile untergehen würden. Blizzard hat das Feedback ernst genommen und die Schraube jetzt deutlich zurückgedreht.

Im YouTube-Livestream erklärte Game Designer Charles Dunn am Abend des 24. April 2025, dass die Boss-Mächte so stark dominierten, dass quasi der gesamte Schaden im Grunde nur durch diese Skills kam. Sie sollen stark und spürbar sein – aber eben nicht den ganzen Build ersetzen.

Was wird abgeschwächt? Ein Blick in die Patch Notes zu Patch 2.2.0 – dasUpdate, das Season 8 ins Spiel bringt – zeigt: Blizzard schwächt gleich mehrere der neuen Mächte ab. Konkret betrifft das unter anderem:

Duriels Bau : Der Schaden, den ihr euren Gegnern hinzufügt, wenn ihr euch beim Entrinnen durch die Erde grabt, wird von 200 % auf 100 % gesenkt.

: Der Schaden, den ihr euren Gegnern hinzufügt, wenn ihr euch beim Entrinnen durch die Erde grabt, wird von 200 % auf 100 % gesenkt. Belials Augenstrahlen : Die Schadensreduktion durch das Trinken eines Heiltranks wird von 75 % auf 50 % gesenkt. Obendrauf verursacht ihr 438 % Schaden durch die Augenstrahlen, statt 1.750 %.

: Die Schadensreduktion durch das Trinken eines Heiltranks wird von 75 % auf 50 % gesenkt. Obendrauf verursacht ihr 438 % Schaden durch die Augenstrahlen, statt 1.750 %. Andariels Flammenschädel : Der Verbrennungsschaden sinkt von 1.200 % auf 450 %.

: Der Verbrennungsschaden sinkt von 1.200 % auf 450 %. Varshans Lebensdiebstahl: Ihr fügt dem Gegner, der euch am nächsten ist, einen blutsaugenden Strahl an, der 700 % Verderbnisschaden verursacht und 15 % eures maximalen Lebens wiederherstellt. Zuvor lag der Verderbnisschaden bei 1.200 %, die Lebenswiederherstellung bei 10 %.

In dem Video erfahrt ihr alles zu den neuen Bossen und den Boss-Mächten in Season 8:

„Genau das, was die Leute gefordert haben“

Wie kommen die Nerfs an? In einem Reddit-Thread diskutiert die Community über die Änderungen – und der Tenor ist ziemlich positiv. Viele fanden die Mächte auf dem Test-Server viel zu übermächtig und sind jetzt froh über die Anpassungen. heartbroken_nerd schreibt: „Es ist genau das, was die Leute gefordert haben, und Blizzard liefert. Ich bin froh darüber.“

Viele fürchteten, dass die Boss-Kräfte die gesamten Builds ausmachen würden. So schreibt onegamerboi: „Das war notwendig. Ansonsten wäre das beste Build für jede Klasse einfach ein Bosskraft-Build geworden.“ Und Woozletania meint: „Sie mussten das tun, damit es nicht zur Season wird, in der nur noch Boss-Kräfte zählen.“

Andere weisen darauf hin, dass es auch vereinzelt Buffs gibt. So lobt Mephistos_bane84, dass Blizzard bei manchen Kräften sogar sinnvoll nachgelegt hat. Und Muted_Meal1702 merkt an, dass der Geistgeborene nun vom Ashava-Giftatem richtig profitieren könnte – denn der Schaden dieser Fähigkeit wurde laut Patch Notes von 400 % auf 1.200 % hochgeschraubt.

Aber Blizzard greift nicht nur bei den Boss-Mächten ein. Auch generell wollen die Entwickler künftig anders mit übermächtigen Builds in Diablo 4 umgehen. Der Plan: Nerfs und Balance-Änderungen sollen nicht mehr erst mitten in der Season kommen, sondern deutlich schneller.

Neben den neuen Boss-Mächten ändert sich in Season 8 von Diablo 4 auch das System, wie ihr die Unterschlupf-Bosse beschwört und an ihre begehrten Items kommt. Denn künftig könnt ihr Bosse einfach so beschwören, ohne direkt wertvolle Mats zu verballern – braucht die Materialien dann aber, um ihren Loot einzusacken. Mehr dazu erfahrt ihr hier: In Diablo 4 kommt ihr bald leichter an die Bosse, aber schwerer an ihren Loot