Blizzard will zu starke Builds in Diablo 4 möglichst schnell nerfen, statt wieder wochenlang zu warten – Bringt haufenweise Buffs

In den vergangenen Seasons von Diablo 4 gab es übermächtige Builds, die erst mit großen Patches generft wurden. Blizzard kündigte an, in Zukunft anders damit umzugehen und eher einen Riegel vorzuschieben. Das kommende Update bringt jedoch hauptsächlich Buffs. Wir fassen die Highlights aus den Patch Notes zu Patch 2.2.1 zusammen.

Das sind die Highlights aus dem Patch:

Auch in Season 8 gibt es richtig starke Builds, die selbst auf hohen Qual-Stufen alles ohne Probleme auslöschen. Zwar hatte Blizzard angekündigt, in Zukunft schneller gegen OP-Builds vorzugehen – doch Patch 2.2.1 enthält keinerlei Nerfs, dafür aber einige Buffs.

Nach dem Patch könnt ihr eure gesammelte „Spektrale Asche“ bei Sayeena für Schwur-Schriftrollen eintauschen. Mit den Schriftrollen erhöht ihr euer Ansehen beim Schwur des Enthüllers – also euren saisonalen Fortschritt.

Auch die Boss-Macht „Belials Augenstrahlen“ wird überarbeitet, da der Modifikator bislang nicht zuverlässig „Überwältigen“ ausgelöst hat.

Nebenbei bringt das Update eine ganze Reihe Bugfixes mit. Patch 2.2.1 erscheint am Dienstag, dem 13. Mai 2025. Die ausführlichen deutschen Patch Notes gibt’s auf Seite 2 des Artikels. Dieses Mal sind sie übrigens nicht ganz so umfangreich.

Patch 2.2.1 bringt Buffs für alle Klassen

Wie werden die Builds gebufft? Blizzard hatte betont, dass OP-Builds möglichst zeitnah abgeschwächt werden sollen – damit Spieler nicht viel Zeit und Mühe in Builds investieren, die später kaum noch zu gebrauchen sind. Mit dem kommenden Patch bringt man jetzt aber nur Buffs – besonders starke Builds, die die Tier Lists dominieren, bleiben somit bestehen.

Die Barbaren können sich über Buffs für Wirbelwind-Builds freuen, da der „Aspekt des schrecklichen Wirbelwinds“ gestärkt wird. Auch die Unique-Handschuhe „Gohrs Vernichtende Greifer“ bekommen ein Upgrade – Blizzard spricht von bis zu 100 % mehr Schaden.

Für die Druiden gibt es hauptsächlich Buffs für ihre zentralen passiven Skills, wie „Irdene Macht“ und „Perfekter Sturm“. Totenbeschwörer profitieren bei ihren Skelettpriestern – deren Schadensbonus wird angehoben. Außerdem bekommt das neue 2H-Schwert „Sanguivor, Zirs Klinge“ aus Season 8 einen Boost: Der Beschwörungsschaden steigt von 60 % auf 400 %.

Die Jägerinnen erhalten ein Schadensupgrade für ihre Giftfalle – von 540 % auf 612 %. Die dazu passenden Unique-Handschuhe „Bande der Ichor-Rose“ werden ebenfalls gebufft. Zauberinnen bekommen eine Änderung für „Schockierende Wirkung“ – die Beherrschungsfertigkeit löst dann aus, wenn der Gegner erneut betäubt wird.

Die Geistgeborenen erhalten Buffs für den „Der Beschützer“-Skill, aber auch für passive Fertigkeiten, unter anderem für „Adaptive Haltungen“ und „Wichtige Treffer“.

Boss-Macht könnte interessant für „Überwältigen-Builds“ werden

Neben zahlreichen Bugfixes wird auch die Boss-Macht „Belials Augenstrahlen“ angepasst. Habt ihr den Skill als Modifikator ausgerüstet, erlangt ihr Verstohlenheit bei Aktivierung eurer Haupt-Bossmacht und verursacht erhöhten Überwältigungsschaden. Letzteres wird laut Blizzard jedoch nicht verlässlich ausgelöst. Zudem hält der Bonus in Zukunft 2 Sek. nach Eintritt in Verstohlenheit an.

Unter den besten Builds in Season 8 finden sich viele, die Überwältigen als Kern-Mechanik für den Schaden nutzen. Die Anpassung der Boss-Macht könnte sie also noch interessanter für Builds machen, die auf die Mechanik aufbauen.

Was bringen die Schwur-Schriftrollen von Sayeena? Mit dem Patch 2.2.1 wird Sayeena zur Händlerin. Aktuell ist sie eure Ansprechpartnerin, wenn es um die saisonale Quest-Reihe geht. Bei ihr könnt ihr eure „Spektrale Asche“ dann gegen Schwur-Schriftrollen tauschen – und damit euer Ansehen beim Schwur des Enthüllers steigern. Momentan dient die Asche lediglich dazu, eure Boss-Mächte zu leveln. Ist das erledigt, häuft sie sich an und ist quasi nutzlos.

Der Schwur des Enthüllers ist euer saisonaler Fortschritt, den ihr an der Tafel in Tarsarak verfolgen könnt. Über insgesamt 18 Stufen hinweg sammelt ihr dort saisonale Belohnungen ein, wenn ihr Erscheinungsüberfälle und Unterschlupf-Bosse meistert. Über die Bosse im Endgame diskutiert die Community aktuell, denn sie fallen in Season 8 von Diablo 4 nicht mehr einfach um und teilen gleichzeitig richtig aus. Ein Boss nervt die Community aktuell besonders.