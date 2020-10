Mann, der neue Videospiel-Film mit Ryan Reynolds sieht richtig gut aus

Mit den beiden Kino-Hits zu Deadpool kam Ryan Reynolds endgültig im Mainstream an und wurde gleichzeitig zum Liebling der Videospiel- und Nerd-Kultur. 2011 hatte sich Reynolds mit „Green Lantern“ ziemlich in die Nerd-Nesseln gesetzt, aber der Kanadier ist wohl dabei, das wieder gutzumachen.

Darum sieht der Film gut aus: Was man im Trailer schon sieht, ist es, dass die Macher des Films offenbar die Videospiel-Kultur in Online-Games wie GTA Online verstehen. Spieler machen irre Stunts, weil sie es können und weil es null Konsequenzen für sie hat: NPCs werden im Vorbeigehen mal ins Gesicht geschlagen, keiner bremst für sie und es gibt absurde Todesfallen im Alltag wie den „Murder Train“, der eben Leute überfährt – und das ständig.

Das zeigt der neue Trailer : Jetzt ist ein neuer längerer Trailer zu Free Guy erschienen. Der führt das erste Mal weitere Figuren ein und umreißt in Ansätzen, dass der Film seiner Grundidee noch was hinzuzufügen hat, nämlich sowas wie eine Story:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das ist die Grundidee von Free Guy: Ryan Reynolds spielt Guy, also einfach einen „Typen“, für dem keiner die Mühe aufbrachte, sich einen Nachnamen auszudenken. Dem Zuschauer wurde schon im 1. Teaser 2019 klar: Im Prinzip lebt Guy als NPC in einer Welt wie GTA Online:

Wann kommt „Free Guys“ in die Kinos? Der Kinostart für Free Guy ist in Deutschland am 10. Dezember, an einem Donnerstag. Der Film war eigentlich als Sommer-Blockbuster vorgesehen, aber Corona kam dazwischen.

Mit „Free Guy“ kommt ein neuer Film mit Ryan Reynolds in die Kinos. In einem neuen Trailer sieht der Film nach einer Menge Spaß aus. Es scheint, als hätten die Macher Deadpool irgendwie mit GTA Online gekreuzt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × zwei = 12

Insert

You are going to send email to