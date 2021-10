Abseits dieser Benchmarks gibt es derzeit auch keine vergleichbare Hardware von AMD, die man mit dem Steam Deck vergleichen könnte. Die Kombination aus Zen-2-CPU und RDNA-2-GPU gibt es bisher in dieser Form nicht, da AMD in seinen Desktop-APUSs auf eine Kombination aus Zen-2-CPU und Vega-Grafik setzt, die noch auf einer älteren Technik basieren.

Die GPU der PS5 verspricht eine theoretische Leistung von 10,28 TFLOPS, was etwa 6-mal so schnell wie das Steam Deck ist. Die Xbox Series X bietet mit 12,14 TFLOP sogar noch etwas mehr Leistung.

Was für Hardware ist im Steam Deck verbaut? Die GPU des Steam Decks basiert ebenfalls auf AMDs neuester RDNA 2-Architektur und verfügt über insgesamt 8 Compute Units (CUs), die mit einer variablen Taktrate von 1 – 1,6 GHz laufen. Valve gibt die Leistung der GPUs mit etwa 1,6 TeraFlops an. TeraFlops beschreibt die theoretische Maximalleistung auf dem Papier.

