Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum ein Profi-Wrestler über 2700 Exemplare von einem Spiel hat und noch mehr will.

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Was für eine Konfiguration? Ihr wollt euch ein neues Gaming-System zulegen, möchtet aber bei eurem Gaming-PC unter 1000 Euro bleiben? MeinMMO stellt euch eine optimale Konfiguration vor, mit der ihr entweder dreistellige FPS-Werte in Full-HD oder hohe zweistellige FPS-Werte in WQHD bekommt.

