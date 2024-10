Gamer bestellt Grafikkarte auf Amazon für 45 Euro, die eigentlich 650 Euro wert ist, erlebt eine Überraschung

Wie reagiert die Community? Sie freut sich, allerdings wimmelt es zwischen der überraschten Freude, nur so vor schmollenden Meme-Bildchen. Mit so viel Glück hatten manche einfach nicht gerechnet – und suchen jetzt wahrscheinlich selbst fieberhaft nach weiteren Mega-Schnäppchen auf Amazon.

Was war im Paket von Amazon? In einem weiteren Reddit-Thread berichtet er vom Inhalt der Amazon-Lieferung. Und tatsächlich: Es handelt sich um eine RTX 4070 Super mitsamt Originalkarton.

Da wurden Zweifel laut: Manch einer kündigte an, er werde wohl einen bunt bemalten Stein im Karton vorfinden. Aber wirklich dran glauben, Amazon werde hier eine hunderte-Euro-teure GPU für einen Fünfziger verschicken, wollte kaum jemand. Wenige Tage später klingelte es bei ihm an der Tür.

Was hat der Gamer bestellt? Vincenz_OB entdeckte im amerikanischen Shop von Amazon eine Grafikkarte. Doch der aufgerufene Preis für die angebotene Nvidia Geforce RTX 4070 Super verblüffte ihn sehr: umgerechnet etwa 45 Euro. Zustande kam diese Zahl durch einen ebenfalls ausgewiesenen Rabatt von 93 Prozent. So wurde aus dem Listenpreis von 650 Euro das rekordverdächtige Schnäppchen. „Aber kommt da wirklich eine GPU an?“, fragte er sich und erzählte nach getätigter Bestellung von seinem Fund auf Reddit .

