Lord of the Rings: Return to Moria – Alles zum Release, Preisen und Inhalten

Lord of the Rings: Return to Moria soll ein neues Spiel in der Welt von Tolkien sein. Ihr spielt Zwerge, die in die Nebelgebirge geschickt werden, um die Schätze ihrer verlorenen Heimat zu bergen. Was ihr zum Release, den Preisen sowie Inhalten wissen solltet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was ist Return of Moria? Im neuen „Herr der Ringe“-Spiel mit Zwergen dreht sich alles um die Rückeroberungen von Moria. Die Zwerge wurden aus ihrer Heimat vertrieben und werden nun erneut entsandt, um ihre Schätze zurückzugewinnen. In den Nebelgebirgen lauern jedoch tödliche Wesen, die darauf warten, euren Trupp zu vernichten.

Eure Aufgabe ist es, allein oder in einem Trupp aus 8 Spielern zu plündern, zu bauen und euch zu verteidigen. Altertümliche Waffen sowie ein aktives Kampfgeschehen sollen für Spannung sorgen, während ihr versucht, euer Lager zu errichten.

Wir zeigen euch alle wichtigen Details zum Release in unserer kurzen Übersicht.

Lord of the Rings: Return to Moria – Das Wichtigste in der Übersicht

Titel: Lord of the Rings: Return to Moria

Genre: Action-Adventure, Survival

Release: 24. Oktober 2023

Entwickler: Free Range Games

Inhalt: Zwerge versuchen, ihren Heimatort für sich zu gewinnen

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, Windows, Epic Games

Coop: vorhanden

PvP: nicht vorhanden

Lord of the Rings: Return to Moria – Release und Preise

Wann startet der Release? Lord of the Rings: Return to Moria startet am 24. Oktober 2023.

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Das Spiel erscheint auf PS5, Xbox Series X/S, Windows und Epic Games.

Gibt es einen Early Access? Bislang gibt es noch keine Informationen bezüglich eines Early Access.

Kann man Lords of the Fallen vorbestellen? Ja, das Spiel lässt sich digital oder in jedem Online-Shop vorbestellen.

Welche Editionen gibt es? Es gibt bislang nur eine bekannte Edition und das ist die Standard-Variante für jede Plattform. Diese kostet im Epic Games Store 35,99 € (via epicgames.com) und für PlayStation 39,99 € (via amazon.de). Für Xbox ist noch kein Preis ausgeschrieben, doch diesen schätzen wir auch im selben Bereich wie der von der PS5 ein.

Wie findet ihr Lord of the Rings: Return to Moria? Werdet ihr mit euren Zwergen-Kollegen nach Moria begeben und eure Heimat zurückgewinnen oder ist die Mischung aus Survival und Zwergen nichts für euch? Unser MeinMMO-Autor Benedict hat auch eine Meinung dazu und diese fällt positiv im Hinblick auf das Gameplay aus: Return to Moria zeigt im neuen Gameplay das, was ich als Survival-Gamer und Zwergen-Fan sehen will