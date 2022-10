Review putzt das neue Mega-Strategiespiel auf Steam runter – Weil Bonn auf der falschen Seite des Rheins liegt

Am 25. Oktober ist das neue Strategie-Spiel Victoria 3 von Kult-Entwickler Paradox auf Steam erschienen. Aber dem Verfasser eines negativen Tests auf Steam fielen historische Ungenauigkeiten auf: vor allem in der Deutschlandkarte. Auch sonst wirken die Steam-Reviews etwas verhalten.

Was ist das für ein Spiel? Victoria 3 ist eines der berühmten, historischen „Grand Strategy“-Spiele der Stratege-Experten von Paradox Interactive. Mit den 3 großen Spiele-Reihen der schwedischen Geschichts-Nerds kann man über 1000 Jahre dessen nachspielen, was man so gemeinhin Zivilisation nennt:

In Crusader Kings 3 geht’s ins dunkle Mittelalter von 866 bis 1453 – Es gibt Kreuzzüge, Giftmorde Wikinger-Plünderungen und ganz viel Inzest

Europa Universalis 4 beginnt mit der Renaissance und der Entdeckung Amerikas 1492 und dauert bis 1792 an: Hier kolonisiert man die Welt, christianisiert alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, plündert Afrika und raubt den Inkas ihre Schätze

Victoria 3 spielt von 1836 bis 1936: Fabriken werden eröffnet, Grenzen verschoben, die sozialen Fragen diskutiert und Kolonialreiche zerbrechen

Es gibt auch vor und nach diesen Zeiten weitere Strategiespiel-Reihen von Paradox, aber das sind die 3 wesentlichen – die großen Drei.

Geschichte oder: Die Welt hatte schon immer schlimme Probleme, nicht nur heute

Das macht ihr in Victoria 3: Ihr übernehmt die Kontrolle einer Nation und leitet die Geschicke der Menschen. Dabei durchlebt ihr die historischen Krisen und Entscheidungen der jeweiligen Länder.

Spielt ihr als USA:

befasst ihr euch mit der Vertreibung der amerikanischen Ureinwohner

entscheidet, wie ihr zu der Sklavenfrage steht

überlegt ihr, ob ihr Texas annektieren soll

steuert ihr zielsicher auf einen Bürgerkrieg mit dem Süden

Andere Nationen stehen vor ganz anderen Herausforderungen.

Victoria 3 setzt im 19. Jahrhundert an: Es geht darum, eure Nation in die Neuzeit zu führen, eine Industrie aufzubauen, Infrastruktur zu schaffen, Dinge wie Sozialsysteme oder Krankenversicherungen einzuführen, den Frauen das Wahlrecht zu geben oder die Sklaven zu befreien – dabei muss immer auf das Budget geachtet werden.

Oder ihr macht einfach nichts davon und werdet dann schon sehen, was ihr davon habt.

Dabei sind Spiele von Paradox dafür bekannt, komplex zu sein und politische oder historische Begebenheiten mit abstrakten Konstruktionen im Spiel darzustellen: Krisen zeichnen sich etwa dadurch ab, dass bestimmte Prozentzahlen steigen, der „Unruhe-Faktor“ in einer Provinz erhöht wird.

Die fortschreitende Technik im Lauf der Jahrzehnte wird dadurch widergespiegelt, dass man in einem der zig Menüs einen Schalter umlegt und dann laufen die Eisenbahnen nicht mehr mit Dampf, sondern mit Strom – und die kompletten Anforderungen der Wirtschaft verschieben sich erneut.

Spieler haben 3 große Erwartungen an die Spiele von Paradox:

Sie sollen so komplex und tief wie möglich sein: Sie sollen den Spielern das Gefühl geben, wirklich alles entschieden zu können und – innerhalb historischer Grenzen – viel Freiheit zu genießen

Sie sollen mit den Jahren durch zahlreiche DLCs und Erweiterungen immer besser werden

Sie sollen historisch genau sein – doch genau damit hat Victoria 3 offenbar ein Problem:

Steam-Reviews stehen bei mäßigen 71 % für Victoria 3

Das ist die Kritik am Spiel: Die erste Reaktion auf Victoria 3 bei Steam ist eher verhalten – nur größtenteils positiv, bei 71 % positiven Reviews steht die Kritik. Crusader Kings 3 und Europa Universalis stehen bei 88 % und 89 %.

Besonders enttäuscht ist der Nutzer: „gero.assion“. Er schreibt schon nach wenigen Minuten in einem Review auf Steam (via steam):

Warum liegen Köln, Mainz und Bonn östlich des Rheins? Paradox ist buchstäblich der Produzent mit den authentischsten historischen Strategiespielen und das ist so unfassbar peinlich.

Er zählt dann weitere Probleme im Spiel auf:

So liege Frankfurt zu weit östlich des Mains

Oldenburg sei nicht in Oldenburg

Bielefeld sei in Hannover, gehöre aber nach Westfahlen

August sei östlich der Lech, müsse aber genau drauf liegen

Dann gäbe es Städte wie Rosenheim oder Wernigerode im Spiel, aber Kassel fehle – Das sei ja wohl lächerlich

Linksrheinisch oder rechtsrhenisch – irgendwie musste sich Paradox etnscheiden.

Ist das denn wirklich so? Ja, ist es tatsächlich so, dass Victoria 3 die Städte Köln, Bonn und Mainz klar östlich des Rheins verortet. In der Realität liegen die Stadtkerne aber westlich des Rheins, die Städte umschließen die Flüsse: Wie Wikipedia weiß, erstreckt sich etwa Köln zu 230 Quadratkilometer linksrheinisch und „nur“ zu 175 Quadratkilometern rechtsrheinisch.

Im Spiel ist das also etwas anders dargestellt. Offenbar schlimm genug, dass ein Freund von historischer Authentizität es als „Unfassbar peinlich“ empfindet.

Schwieriges Interface und zu abstraktes Kampfsystem sind Haupt-Kritikpunkte

Was stört die Leute sonst am Spiel? In den Reviews wird bislang vor allem das Interface kritisiert – das ist in der Tat gewöhnungsbedürftig und so gar nicht intuitiv.

Außerdem ist das Kampfsystem extrem abstrakt: Man gibt seinen Generälen nur grobe Befehle – so richtig nachvollziehbar ist das nicht, wie der Krieg genau funktioniert. Gerade wenn man die anderen großen Titel von Paradox wie Crusader Kings 3 oder Europa Universalis kennt, in denen man gleich intuitiv seine Truppen über die Weltkarte schicken kann.

Aber Victoria war als Reihe schon immer ungewöhnlich und schwierig mit Konzepten, die man aus anderen Spielen so nicht kennt.

Metacritic sieht Victoria 3 bei 83 %

Bei Metacritic schneidet Victoria 3 mit 83 % bei 23 Reviews deutlich positiver ab. Auch die deutsche GameStar hat das Spiel getestet (via GameStar).

In früheren Teilen lag der Knackpunkt auf dem Managen der einzelnen Bevölkerungs-Gruppen, deren Bedürfnisse und Interessen.

Nach den ersten Stunden mit Victoria 3 scheint sich der neue Teil noch extremer um Angebot und Nachfrage von Rohstoffen und Produkten zu drehen und um die sozialen Fragen, wie man eine Gesellschaft aus der Armut zum Wohlstand führen kann, ohne dass sie auseinanderbricht. Linksrheinsch oder rechtsrheinisch hin oder her.

Für einige deutsche Spieler wie MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann, einen gebürtigen Bonner, ist es jetzt eine Freude, dass Bonn überhaupt mal in einem Spiel auftaucht. Wie Schlotmann sagt: hat er Bonn vorher noch nie in einem Spiel gesehen. In Empire: Total War oder Knights of Honor gab’s immer nur Köln, nie Bonn.

