Pokémon GO: „Angemessene Überraschungen“ startet morgen – Alle Shinys, Boni und Inhalte

In Pokémon GO startet das neue Event Angemessene Überraschungen . Worum es im Event geht und was euch dort erwartet, haben wir euch zusammengetragen.

Wann läuft das Event? Das Event wird am Donnerstag, dem 4. April 2024 um 10:00 Uhr starten und bis zum Dienstag, dem 9. April 2024 um 20:00 Uhr laufen. Bei diesem Event sollen vor allem große und kleine Pokémon im Vordergrund stehen. Außerdem bringt das Event gleich mehrere Pokémon, die zum ersten Mal als Shiny auftauchen können.

Welche Pokémon, Inhalte und Boni im Event für euch verfügbar sein werden, haben wir euch im Folgenden einmal zusammengetragen.

Angemessene Überraschungen bringt gleich 4 neue Shinys

Welche neuen Shinys gibt es in diesem Event? In dem Event wird es gleich 4 Shinys geben, die bisher noch nicht als Shiny in Pokémon GO verfügbar waren. Hierbei handelt es sich um die folgenden Pokémon:

Reißlaus

Tectass

Kaguron (nur auf der Südhalbkugel)

Katagami (nur auf der Nordhalbkugel)

Neben diesen neuen Shiny-Pokémon, gibt es außerdem eine erhöhte Chance, auf ein Shiny-Wailmer zu treffen.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Während das Event läuft, gibt es auch einige Pokémon in der Wildnis, denen ihr begegnen könnt.

Digda*

Mantax*

Wailmer* (erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen)

Wattzapf*

Zapplardin

Wommel*

Reißlaus*

Flaniwal

Onix* (seltener)

Relaxo* (seltener)

Pokémon, die mit einem * markiert wurden, können als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon gibt es in Raids? Innerhalb der Raids, findet ihr die folgenden Pokémon in der Dauer des Events.

1*-Raids:

Tarnpignon*

Klikk*

Psiau*

Blipp

3*-Raids:

Alola-Kokowei*

Galar-Smogmog*

Garados*

Relaxo*

5*-Raids:

Kaguron (nur auf der Südhalbkugel)*

Katagami (nur auf der Nordhalbkugel)*

Mega-Raids:

Mega-Glurak-X*

Alle Pokémon, die ein * besitzen, können in ihrer Shiny-Form erscheinen.

Welche Pokémon gibt es in Feldforschungen? Innerhalb der Feldforschungen des Events könnt ihr ebenfalls auf Pokémon stoßen, wenn ihr die Forschungen erfolgreich absolviert. Hierbei werdet ihr auf die folgenden Pokémon treffen können:

Onix*

Relaxo*

Wailmer* (erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen)

Zapplardin

Wommel*

Reißlaus*

Erneut sind alle Pokémon, die als Shiny erscheinen können, mit einem * markiert.

Boni und weitere Inhalte des Angemessene Überraschungen -Events

Welche Boni wird es im Event geben? Ihr könnt euch im Event über die folgenden 3 Boni freuen:

Doppelte Erfahrungspunkte beim Fangen, wenn ihr mindestens einen guten Wurf erzielt (der Bonus wird sich nicht mit dem Bonus am Community Day Classic mit Kindwurm am 7. April stapeln)

Erhöhte Chance, auf XXS- und XXL-Pokémon in der Wildnis zu treffen

Erhöhte Chance, Wailmer als Shiny-Pokémon zu begegnen

Wird es eine Sammler-Herausforderung geben? Ja, während des Events wird es auch wieder eine Sammler-Herausforderung geben, die ihr absolvieren könnt. Als Belohnungen warten hier Himmih- und Sananabeeren, Erfahrungspunkte und Begegnungen mit Reißlaus und Wailmer auf euch.

Wird es Showcases geben? Auch Showcases wird es im Event wieder geben, bei dem Pokémon mit Bezug zum Event im Vordergrund stehen. Wie ihr Showcases nutzt.

Was sagt ihr zu dem Event? Werdet ihr probieren, viele XXS- und XXL-Pokémon für Showcases zu sammeln? Freut ihr euch auf die neuen Shiny-Pokémon? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im April 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns ebenfalls fündig.