Diablo 4 erklärt Skill-System und Endgame, spricht von einzigartigen Mechaniken für jede Klasse

Wann genau Diablo 4 erscheint, können wir noch nicht sagen. Laut Gerüchten ist der Release im April 2023 und im Februar sollen bereits Open Beta sowie Early Access laufen. Mehr zum kommenden ARPG lest ihr in unserem Sammelartikel:

Wann erscheint Diablo 4? Aktuell läuft wohl noch die erste Closed Beta von Diablo 4 , in der vor allem Endgame-Inhalte getestet werden. An den Systemen kann sich also nach Feedback noch etwas ändern. Kaufen können sollt ihr Diablo 4 laut einem Insider noch 2022 , wobei die Information aus einer Quelle stammt, die bisher alles richtig vorhergesagt hat.

Wir wollen, dass die Klassen auf ihre eigene Weise strahlen und sich voneinander unterscheiden. Das führt uns auch zurück zum Aspekt der Auswahl. Wenn wir uns die Klassenmechaniken ansehen, versuchen wir, sie so zu erschaffen, dass wir die Anzahl an bedeutenden Auswahlmöglichkeiten erhöhen, damit ihr euren Charakter anpassen könnt.

Was gibt es für einzigartige Mechaniken? Shely erklärt, dass jede Klasse interessant aussehen soll. Wenn ihr die Fähigkeiten einer anderen Klasse im Koop seht, sollen die euch dazu ermutigen, euch etwa in der nächsten Season selbst mit der Klasse zu beschäftigen.

Fergusson erklärte schon in einem vorigen Interview, dass Diablo 4 ein Fortschritts-System wie Diablo 2 haben soll . Skills bauen aufeinander auf und ihr sollt so die Möglichkeit haben, eure eigenen Builds zu erstellen, ohne von der Auswahl überwältigt zu werden.

Die Chefs von Diablo 4 geben in einer Interview-Reihe mehr Einblick in die Entwicklung des neuen Action-RPGs. Im neusten Teil geht es um die verschiedenen Klassen und wie ihr euren eigenen Spielstil finden könnt.

