Insider sagt, ihr könnt Diablo 4 noch 2022 kaufen – Lag bisher mit allem richtig

Ein Dokument, das bisher alle Daten zu Spielen von Blizzard und Activision richtig vorhergesagt hat, zeigt auch Infos zum kommenden Diablo 4. Gerüchte wollen zudem wissen, wann genau Diablo 4 erscheint und wann ihr es vorab in der Beta testen könnt.

Wann kann ich Diablo 4 kaufen? Laut eines Dokuments, das angeblich aus internen Nachrichten von Activision stammt, soll der Vorverkauf von Diablo 4 im Dezember 2022 starten (via Twitter). Konkret wurden als Datum die Game Awards 2022 genannt, die am 8. Dezember stattfinden.

Blizzard durfte an den Game Awards 2021 nicht teilnehmen, will aber laut eines Insiders dieses Jahr die Gelegenheit für die große Ankündigung nutzen. Der Insider lag bisher mit all seinen Daten richtig.

Wie sicher sind die Infos? Schon im August gab es einen Leak mit verschiedenen Daten. Damals waren kaum Daten bekannt, aber alle haben sich als richtig erwiesen:

Der letzte Punkt in der Liste ist schließlich der Vorverkaufsstart für Diablo 4 am 8. Dezember. Das würde nicht nur wegen der Game Awards passen, sondern auch in die Planung passen, Diablo 4 noch zum Weihnachtsgeschäft verkaufen zu können. Viele Publisher beziehen so etwas ein.

Zudem gibt es neue Infos zum Release und der Open Beta des neuen Action-RPGs, die allerdings von anderen Quellen stammen.

Gerüchte sagen: Release von Diablo 4 ist im April, Beta schon im Februar

Angeblich werden am 8. Dezember ebenfalls die offiziellen Daten für Release, Early Access und die Open Beta genannt. Wie die Seite WindowsCentral und der XboxEra-Podcast wissen wollen, soll Diablo 4 im April 2023 erscheinen.

Außerdem soll bereits im Februar die „Open Beta“ starten, zu der Vorbesteller angeblich garantiert eingeladen werden – vermutlich also eigentlich eine Closed Beta mit Early Access. Zusammen mit den digitalen Versionen von Diablo 4 soll außerdem eine physische Collector’s Edition erscheinen. Zu den konkreten Inhalten dazu haben die Gerüchte aber noch keine Details.

Die Daten zu Release und Beta können wir noch nicht bestätigen. Aktuell läuft angeblich die erste Closed Beta unter NDA, aus der jedoch immer wieder Gameplay veröffentlicht wird. Im Moment testet Blizzard ausschließlich Endgame-Inhalte von Diablo 4.

Features wie die Level-Phase, der Shop und mehr werden, wenn überhaupt, dann erst später im größeren Rahmen getestet. Ob und wann das der Fall sein wird, können wir aber noch nicht sagen.

Zuletzt hat der Diablo-Chef selbst über den kommenden, neuen Teil gesprochen. Er fand dabei genau die richtigen Worte, um Hype zu erzeugen:

