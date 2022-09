Spieler überrennen WoW Classic schon vor dem Release von WotLK – Blizzard reagiert

Im Moment wollen sich so viele Spieler in WoW Classic einloggen, dass die Server die Last nicht mehr ohne Weiteres stemmen können. Dabei ist die neue Erweiterung Wrath of the Lich King noch gar nicht erschienen. Der Pre-Patch reicht für den Andrang. Blizzard stellt nun kostenlose Transfers.

So groß ist der Ansturm gerade: Es gibt keine offiziellen Spielerzahlen für World of Warcraft oder WoW Classic. Einige Websites zählen zwar erstellte und eingeloggte Charaktere, die stehen aber nicht exakt für die Gesamtzahl der Spieler.

Trotzdem lässt sich jetzt schon sehen, dass sich seit dem Release vom Pre-Patch von WotLK deutlich mehr Spieler einloggen als zuvor. Das zeigt sich an den Auslastungen der Server, die in Deutschland bei 4 von 6 Realms entweder „Hoch“ oder sogar „Voll“ ist.

Auf den englischen Servern in Europa geht es noch härter zu. Gehennas hat Warteschlangen von über 10.000 Spielern, Thekal schickt euch in eine Queue von mehr als 9.000 Leuten zu Stoßzeiten. Und das, obwohl oder vielleicht weil Thekal einer der „neuen Server“ ist, auf denen jeder frisch anfängt.

Auch auf US-Servern zeichnet sich ein ähnliches Bild. Die beliebten Server Benediction und Grobbulus sind ebenso überfüllt wie ihre europäischen Pendants. Und wer es schafft, sich einzuloggen, wird mit etwas Pech mit einem schwarzen Bildschirm ohne Charaktere begrüßt:

Wie reagiert Blizzard? Das Problem mit dem Ansturm wurde offenbar erkannt. Auf Twitter schreibt der offizielle Support auf Nachricht der überfüllten Server hin: „Wir hatten andere Meldungen zu diesem Problem und schauen es uns gerade an.“

Auf den US-Servern und mittlerweile auch in Europa wurden deswegen kostenlose Servertransfers eingerichtet. Diese lassen sich direkt in der Warteschlange auswählen. Wer will, kann seine Charaktere also kostenlos auf einen anderen Realm verfrachten.

Wer sich nur das herrliche Intro-Cinematic von WotLK ansehen will, der braucht zum Glück nur das Spiel zu starten – oder schaut gleich hier:

WotLK erscheint erst in knapp 4 Wochen, Spieler wollen jetzt schon zocken

Woher kommt der Andrang? Mit dem Pre-Patch ist das Leveln deutlich erleichtert worden. Zum einen gibt es immer noch den praktischen Buff für 50 % mehr Erfahrung. Zum anderen ist die benötigte Erfahrung von Stufe 60-70 deutlich reduziert worden.

Wer also noch einen Charakter hochziehen oder einen Todesritter vorbereiten will, hat jetzt ideale Voraussetzungen. Denn die neue Klasse ist ebenfalls schon spielbar. Die Erweiterung selbst kommt aber erst am 27. September.

Zusammen mit den günstigen Konditionen sind weitere Features von WotLK bereits im Spiel. Inschriftenkunde ist als neuer Beruf wählbar, Erfolge sind ebenfalls mittlerweile erspielbar. Bald kommt außerdem das gefeierte Event, das euch alle in Zombies verwandeln kann.

Allerdings sind nicht alle Spieler glücklich mit den aktuellen Inhalten. Abgesehen von den Problemen beim Einloggen, kommt vor allem eine Änderung schlecht an, die sich von Wrath of the Lich King vor 14 Jahren unterscheidet. Denn der kontroverse Dungeon Finder ist nicht so im Spiel, wie Spieler ihn gewohnt sind:

