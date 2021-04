PS4 verschenkt gerade eines der besten Couch-Koop-Games – Aber nur noch kurz

Aktuell läuft die “Play at Home”-Kampagne für PS4 und PS5, in der kostenlose Spiele im PS Store angeboten werden. Im aktuellen Aufgebot steckt mit “Enter the Gungeon” auch ein geniales Couch-Koop-Spiel – es ist aber nur noch kurz verfügbar. Doch wer auf verrückte Koop-Schießereien steht, sollte es sich noch schnell sichern.

Hier gibt es Gratis-Spiele: Die “Play at Home”-Kampagne ist bereits im Frühjahr 2020 gestartet und bringt immer wieder kostenlose Spiele in den Store, die man sich schnappen kann. Erst gerade wurde das Gratis-Angebot erweitert, während die kostenlosen Phasen älterer Games demnächst auslaufen. Eines dieser Spiele ist “Enter the Gungeon” aus dem Jahr 2016.

Enter the Gungeon ist bereits seit dem 26. März im Aufgebot enthalten, ist aber nur noch bis zum 23. April um 05:00 Uhr morgens dabei. Ihr habt also nur noch knapp drei Tage, um es euch kostenlos zu sichern. Und wenn ihr es bisher übersehen oder ignoriert habt, solltet ihr euch überlegen, euch den “Gungeon” noch fix auf die PS4 oder PS5 zu laden. Bei dem Indie-Spiel handelt es sich nämlich um ein echtes Koop-Juwel.

Enter the Gungeon – Ein verballertes Abenteuer

Das ist Enter the Gungeon: Der Titel des Spiels lässt schon vermuten, dass es sich möglicherweise um Waffen drehen könnte. Und das ist auch der Fall. In aller Kürze durchkämmt ihr den namensgebenden Gungeon auf der Suche nach der Waffe, mit der man die Vergangenheit zerschießen kann.

Ähnlich abgedreht sind auch die anderen Waffen im Spiel, die maßgeblich zum wilden Gameplay beitragen. Die Ebenen des Gungeons werden prozedural generiert und werden immer schwieriger. Je nachdem, wie ihr euch schlagt, reagiert der Gungeon mit noch gemeineren Fallen und Gegnern.

Das Spiel ist nicht gerade einfach. Während ihr versucht, Feinde kaputt zu schießen, müsst ihr selbst mit Ausweichrolle und Geschick dafür sorgen, dass ihr selbst nicht das zeitliche segnet. Sonst geht es wieder von vorne los.

Das Spiel lässt sich im Couch-Koop zu zweit spielen und gerade mit Freunden macht es verdammt viel Spaß, den wahnsinnigen Gungeon abzulaufen. Man muss natürlich mit der pixeligen Grafik des Indie-Spiels zurechtkommen – die ist möglicherweise nicht für jeden was. Doch insgesamt hat Enter the Gungeon gute Rezensionen bekommen und ist auch beispielsweise bei Steam “Äußerst positiv” bewertet. Für die MeinMMO-Redaktion gehört es zu den besten Couch-Koop Games, außerdem zählt es auch zu den besten Couch-Koop-Games auf der Nintendo Switch.

Play at Home bringt Horizon Zero Dawn und mehr Spiele gratis

Diese Spiele gibt es noch: Als neuester Zugang von Play at Home kam heute die “Horizon Zero Dawn Complete Edition” ins Aufgebot, in der ihr die Rolle von Heldin Aloy übernehmt. In einem der besten Endzeit-Spiele überhaupt müsst ihr in einer Welt, bevölkert von Maschinen, ums Überleben kämpfen. Das Spiel ist bis zum 15. Mai, 05:00 Uhr verfügbar.

Horizon Zero Dawn war ein großer Hit

Aloy findet ihr aktuell auch als Skin bei Fortnite.

Außerdem findet ihr bei Play at Home aktuell noch (bis 23. April, 05:00 Uhr):

Subnautica

Abzu

The Witness

Rez Infinite

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

Wer also gerade neues Futter für seine PS4 oder auch PS5 sucht, kann hier also zuschlagen. Seid ihr aktuell auf der Suche nach einer PS5? Dann findet ihr alle aktuellen Infos im PS5-Liveticker auf MeinMMO.